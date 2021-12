“Zgjoi” futet në listën e ngushtë të filmave për t’u nominuar në Oscars 2022

Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit ka shpallur listën e ngushtë në 10 kategori për ceremoninë e ardhshme të edicionit të 94-të të ndarjes së çmimeve “Oscars”.

Votimi në listën e ngushtë përfundoi më 15 dhjetor dhe të tjerët do të kalojnë në fazën e parë të votimit zyrtar, shkruan Variety.

Votimi i nominimeve fillon të enjten, më 27 janar dhe përfundon të martën, më 1 shkurt.

Pjesë e listës së ngushtë në kategorinë “Filmi më i mirë në gjuhë të huaj” është edhe filmi shqiptar “Zgjoi” i regjisores Blerta Basholli, i cili është propozim i Kosovës për në nominimet e “Oscars 2022”.

Kjo është lista e ngushtë e filmave që garojnë për t’u nominuar për çmimin “Filmi më i mirë në gjuhë të huaj”:

“Great Freedom” (Austria) – Sebastian Meise

“Playground” (Belgjika) – Laura Wandel

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Butani) – Pawo Choyning Dorji

“Flee” (Danimarka) – Jonas Poher Rasmussen

“Compartment No. 6” (Finlanda) – Juho Kuosmanen

“I’m Your Man” (Gjermania) – Maria Schrader

“Lamb” (Islanda) – Valdimar Jóhannsson

“A Hero” (Irani) – Asghar Farhadi

“The Hand of God” (Italia) – Paolo Sorrentino

“Drive My Car” (Japonia) – Ryusuke Hamaguchi

“Hive” (Kosova) – Blerta Basholli

“Prayers for the Stolen” (Meksika) – Tatiana Huezo

“The Worst Person in the World” (Norvegjia) – Joachim Trier

“Plaza Catedral” (Panamaja) – Abner Benaim

“The Good Boss” (Spanja) – Fernando León de Aranoa