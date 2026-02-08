Zonja e Parë e Turqisë dhe Mbretëresha e Jordanisë riafirmojnë miqësinë në Stamboll

Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, u takua të shtunën në Stamboll me Mbretëreshën Rania të Jordanisë, e cila shoqëronte Mbretin Abdullah II gjatë një vizite zyrtare në Turqi.
Emine Erdogan bëri të ditur se ishte e kënaqur nga takimi, duke theksuar se shpreson që kjo vizitë domethënëse të forcojë më tej miqësinë mes dy vendeve. Ajo dhe Mbretëresha Rania vizituan ekspozitën në Pallatin Dolmabahçe, ku u prezantuan punime artizanale të realizuara nga Institucionet Turke të Maturimit, të frymëzuara nga trashëgimia e pasur kulturore e Turqisë.
Më herët, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u takua me Mbretin Abdullah II, duke deklaruar se Turqia dhe Jordania do të forcojnë marrëdhëniet dypalëshe. Pas takimit, presidenti Erdogan u nderua me Urdhrin al-Hussein bin Ali, dekorata më e lartë e Mbretërisë së Jordanisë, në vlerësim të përpjekjeve të tij për forcimin e lidhjeve historike dhe marrëdhënieve mes dy vendeve.
Presidenti Erdogan tha se ai dhe Mbreti Abdullah ndajnë të njëjtin vizion për paqe, siguri dhe stabilitet në rajon, si dhe shprehu vlerësim për rolin e Jordanisë në mbrojtjen e vendeve të shenjta në Kudsin Lindor të pushtuar.
Nga ana e tij, Mbreti Abdullah vlerësoi përpjekjet e Turqisë për uljen e tensioneve rajonale dhe theksoi se dekorata simbolizon miqësinë dhe vëllazërinë mes dy popujve. Ai shtoi se takimi ishte shumë produktiv dhe përbën një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit në fusha si tregtia, industria, arsimi, transporti dhe mbrojtja. /mesazhi