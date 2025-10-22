Zuckerberg do të dëshmojë në gjyqin historik për mediat sociale

Themeluesi i Facebook-ut, Mark Zuckerberg, është urdhëruar të dëshmojë në një gjyq historik në SHBA mbi ndikimin e mediave sociale tek të rinjtë.
Gjyqtarja e Gjykatës së Lartë të Qarkut të Los Anxhelosit, Carolyn Kuhl, këtë javë hodhi poshtë argumentin që kompania e tij, Meta Platforms, kishte bërë se një paraqitje personale nuk ishte e nevojshme.
Urdhri i saj vlen edhe për shefin e Snap, Evan Spiegel, si dhe Adam Mosseri, i cili drejton Instagramin në pronësi të Metës.
Gjyqi, i cili pritet në janar, është ndër të parët që del nga një valë padish që akuzojnë kompanitë e mediave sociale se i bëjnë aplikacionet e tyre varësisht dhe joshëse për të rinjtë, pavarësisht se janë të vetëdijshëm për shëndetin mendor dhe rreziqe të tjera.
Meta nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Firma ligjore Kirkland & Ellis, e cila përfaqëson Snapchat, tha se vendimi nuk “kishte të bënte fare me të vërtetën” e pretendimeve dhe se ata “presin me padurim mundësinë” për të kuptuar pse besojnë se “pretendimet kundër Snapchat janë të gabuara nga ana faktike dhe ligjore”.
Qindra kërkesa të paraqitura nga prindërit dhe distriktet shkollore u bashkuan në një çështje të vetme para Gjykatës së Lartë të Qarkut të Los Anxhelosit në vitin 2022.
Ata akuzojnë kompanitë se kanë kontrolle prindërore joefektive dhe veçori të dobëta sigurie, dhe gjithashtu thonë se alarmet për “pëlqime” dhe përgjigje të tjera i mbajnë të rinjtë të lidhur me platformat.
Meta dhe Snap i kanë kundërshtuar pretendimet, të cilat janë të ngjashme me ato në një çështje federale të veçantë, por me shtrirje të ngjashme. TikTok dhe YouTube, në pronësi të Alphabet, janë gjithashtu të përmendur në padi.
Duke kërkuar që të dyja rastet të rrëzohen, kompanitë e teknologjisë kanë argumentuar se ligji federal i mbronte ato nga përgjegjësia për përmbajtjen në platformat e tyre. Sipas një ligji të miratuar në vitet 1990, ato nuk janë përgjegjëse për atë që njerëzit thonë ose postojnë në shërbimet e tyre.
Por gjykatësi i Los Anxhelosit tha se kompanitë duhet të përballen ende me pretendime për neglizhencë dhe lëndime personale që rrjedhin nga dizajnet e aplikacioneve.
Avokatët që përfaqësojnë të rinjtë dhe prindërit e tyre argumentojnë se kompanitë vendosën të mos bënin ndryshime sepse ishin të shqetësuara për goditjen që do t’i shkaktonte biznesit.
Meta kishte thënë se Zuckerberg dhe Mosseri ishin marrë tashmë në pyetje si pjesë e çështjes dhe se paraqitja personalisht përfaqësonte “një barrë të konsiderueshme” dhe do të “ndërhynte në biznes”, shkruan BBC.
Por gjykatësi Kuhn shkroi se dëgjimi i drejtpërdrejtë i drejtuesve të kompanisë ishte çelësi për vlerësimin e këtyre pretendimeve.
“Dëshmia e një drejtori ekzekutiv është veçanërisht e rëndësishme”, tha gjykatësi Kushn, pasi “njohuritë e tyre për dëmet dhe dështimi për të ndërmarrë hapa të mundshëm për të shmangur dëme të tilla” mund të ndihmojnë në vërtetimin e neglizhencës.
Beasley Allen, një nga firmat ligjore që drejton padinë kundër kompanive të mediave sociale, ishte e kënaqur me vendimin.
“Ne mezi presim gjyqin për t’i detyruar këto kompani dhe drejtuesit e tyre të përgjigjen për dëmet që u kanë shkaktuar fëmijëve të panumërt”, tha ajo në një deklaratë.