10 gjendje shëndetësore që shpesh ngatërrohen me ankthin

Shumë gjendje mjekësore mund të imitojnë simptomat e çrregullimeve të ankthit, gjë që çon shpesh në një diagnozë të pasaktë.
Ankthi përshkruan një ndjenjë të fortë shqetësimi, nervozizmi dhe frike. Çrregullimet e ankthit janë probleme të zakonshme të shëndetit mendor, por ka disa gjendje fizike që shfaqen me simptoma të ngjashme, si:
– Rrahje të shpejta zemre;
-Vështirësi në frymëmarrje;
-Lodhje;
-Marramendje.
Kështu që, është e mundur që dikush të ketë një nga gjendjet më poshtë dhe të diagnostikohet gabimisht me ankth. Po ashtu, është gjithashtu e mundur që ankthi të ekzistojë bashkë me këto sëmundje.
1. Sindroma ortostatike e takikardisë posturale (POTS)
Një rritje e papritur e rrahjeve të zemrës kur kalon nga pozicioni i shtrirë në këmbë.
Si imiton ankthin: rrahje të shpejta zemre, marramendje, lodhje; shpesh duken si sulme paniku.
Si dallon nga ankthi: Simptomat shkaktohen posaçërisht nga ndërrimi i pozicionit të trupit.
2. Takikardia sinusale e papërshtatshme (IST)
Zemra rreh më shpejt se zakonisht, pa shkak të dukshëm.
Si imiton ankthin: rrahje të shpejta zemre janë simptomë e përbashkët.
Si dallon nga ankthi: zemra rreh shpejt edhe në pushim.
3. Endometrioza
Ind i ngjashëm me atë të mitrës rritet jashtë saj, shkakton dhimbje dhe probleme me fertilitetin.
Si imiton ankthin: dhimbja kronike dhe lodhja mund të shkaktojnë stres dhe simptoma ankthi.
Si dallon nga ankthi: simptomat lidhen me ciklin menstrual; dhimbje të forta, cikle të rënda, dhimbje gjatë marrëdhënieve.
4. Sindroma e vezores policistike (PCOS)
Çrregullim hormonal me vezore të mëdha e kiste në sipërfaqe.
Si imiton ankthin: çrregullimet hormonale sjellin ndryshime humori, lodhje dhe irritim.
Si dallon nga ankthi: PCOS shkakton nivele të larta të testosteronit (analiza gjaku), cikle të parregullta, rritje të qimeve, akne dhe shtim në peshë.
5. Sëmundja inflamatore e zorrëve (IBD)
Përfshin sëmundjen e Crohn-it dhe kolitin ulçeroz.
Si imiton ankthin: dhimbje barku dhe lodhje që nxisin stres.
Si dallon nga ankthi: diarre kronike, gjak në jashtëqitje, humbje peshe.
6. Hipertiroidizmi
Gjendje ku gjëndra tiroide prodhon tepër hormone.
Si imiton ankthin: rrahje zemre, djersitje, nervozizëm.
Si dallon nga ankthi: Dridhje, humbje peshe pa shkak, ndjeshmëri ndaj nxehtësisë, zmadhim i tiroides.
7. Pamjaftueshmëri e gjëndrave mbiveshkore (Addison)
Gjëndat mbiveshkore nuk prodhojnë mjaftueshëm hormone si kortizoli.
Si imiton ankthin: lodhje, dobësi muskulore, tension i ulët.
Si dallon nga ankthi: uri për kripë, humbje peshe, nxirje e lëkurës (hiperpigmentim).
8. Spondiliti ankilozant (AS)
Formë e artritit që prek shpinën, shkakton dhimbje dhe ngurtësi kronike.
Si imiton ankthin: dhimbjet e vazhdueshme dhe lodhja nxisin ankth.
Si dallon nga ankthi: dhimbja përmirësohet me aktivitet, përkeqësohet në pushim.
9. Sëmundja Lyme
Infeksion bakterial nga pickimi i rriqrës.
Si imiton ankthin: lodhje, dhimbje koke, “mjegullim truri”, vështirësi përqendrimi.
Si dallon nga ankthi: shfaqje e skuqjes tipike në formë “syri demi”, dhimbje kyçesh, simptoma gripi.
10. Fibromialgjia
Gjendje kronike me dhimbje të përgjithshme në muskuj dhe lodhje.
Si imiton ankthin: dhimbja dhe lodhja sjellin stres të lartë dhe ankth.
Si dallon nga ankthi: prekje e pikave të ndjeshme në trup, çrregullime gjumi, vështirësi mendore.