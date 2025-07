10 simptoma të çuditshme që mund të jenë alergji

Miliona njerëz që vuajnë nga alergjitë sezonale çdo vit janë shumë të njohur me simptoma si teshtima, fishkëllima dhe hundë të nxirë. Por shumë nuk e kuptojnë se ka shumë mënyra të tjera, më të pazakonta se si mund të shfaqen alergjitë.

“Njerëzit kanë një ide të paracaktuar se çfarë janë alergjitë, por ka shumë gjëra jashtë tyre, vetëm kruarje të syve ose teshtima”, thotë Dr. Purvi Parikh, një alergologe dhe imunologe në NYU Langone Health.

“Mund të imitojë shumë infeksione – njerëzit mendojnë se po sëmuren me diçka, por në të vërtetë janë alergji.”

Ne u kërkuam alergologëve të ndanin disa nga simptomat më pak të njohura që shohin në zyrat e tyre, nga sytë e nxirë deri te rrudhat në hundë.

Një dhimbje fyti

Ndoshta dyshoni se keni ënjtje të fytit. Në fakt, mund të jenë alergji sezonale. Fajësojeni rrjedhjen e mukusit nga hunda, atë ndjesi të këndshme të mukusit që rrëshqet poshtë pjesës së pasme të fytit. “Kur hunda juaj është e bllokuar ose e inflamuar, inflamacioni nuk ka ku të shkojë, kështu që fillon të rrjedhë poshtë fytit”, shpjegon Parikh. “Kjo është ajo që shkakton dhimbjen e fytit, ose nevojën për të pastruar fytin shpesh.”

Ka disa mënyra për të përcaktuar shkaktarin e mundshëm: Nëse keni dhimbje të forta fyti që fillojnë papritmas dhe shoqërohen me ethe dhe bajame të fryra, streptokoku i fytit është sigurisht një nga arsyet. Por nëse simptomat tuaja janë më graduale dhe keni vënë re edhe ngjirje të zërit ose kollë kronike, merrni në konsideratë të caktoni një takim me një alergolog.

Veshë të bllokuar

Nëse papritmas ndjeni sikur veshët tuaj janë të bllokuar – dhe nuk jeni, për shembull, në një aeroplan – mund të keni të bëni me alergji. “Veshi, hunda dhe fyti juaj janë të gjitha të lidhura nga i njëjti tub, kështu që nëse hunda juaj është e bllokuar, kjo mund të ndikojë në veshët dhe fytin tuaj”, thotë Parikh. Sapo të filloni të trajtoni alergjitë tuaja, qoftë me ilaçe pa recetë apo me injeksione alergjie, veshët tuaj duhet të kthehen në normalitet, shton ajo.

Gjakderdhje nga hunda

Fëmijët janë të famshëm për kapjen e hundëve të bllokuara me gërvishtje – dhe ndonjëherë, kjo çon në një rrëmujë alarmuese me gjak. “Ata po e thithin hundën dhe po fryjnë shumë fort”, thotë Dr. Cindy Salm Bauer, shefe e divizionit dhe drejtoreshë mjekësore e alergjisë dhe imunologjisë në Phoenix Children’s. “Kjo është irrituese dhe e dëmshme, dhe sigurisht që hunda do të shqetësohet dhe do të rrjedhë gjak.”

Zgjidhja: përdorimi i sprejit për hundë. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk e bëjnë këtë në mënyrë korrekte. Në vend që ta spërkatni sprejin drejt e mbrapa – gjë që mund të përkeqësojë gjakderdhjen nga hunda – spërkateni atë drejt veshit ose anash në secilën anë. “Është e çuditshme të spërkatësh drejt veshit, sepse mendon, ‘Vërtet, anash hundës sime?'” thotë Bauer. Por pikërisht aty duhet të shkojë, që të jetë në gjendje të bëjë punën e vet.

Hundë që gulçojnë dhe hundë të tjera të çuditshme

Prindërit e pacientëve të Bauer shpesh demonstrojnë zhurmat e çuditshme që bëjnë fëmijët e tyre – të gjitha në emër të ndihmës ndaj fëmijëve të tyre të turpëruar. “Ata thonë, ‘Në rregull, kam pritur për këtë takim. Nëse nuk do ta bësh ti, do ta bëj unë'”, thotë ajo. “Pastaj ata përpiqen të bëjnë zhurmën që bën fëmija.”

Zakonisht, këto tinguj ndodhin për shkak të rrjedhjes postnazale, e cila mund të çojë në hundorim, gulçim dhe pastrim fyti si të kafshëve. “Mund të imitojë pothuajse një tik,” thotë Bauer. “Kjo është e vështirë për disa familje, kur fëmijët vazhdimisht e bëjnë këtë zhurmë ose gulçim të zakonshëm.” Megjithatë, sapo fillojnë trajtimin e alergjisë, prindërit zakonisht raportojnë një përmirësim të ndjeshëm.

Lodhje

Njerëzit që vuajnë nga alergjitë sezonale shpesh përjetojnë lodhje, por nuk e kuptojnë pse janë kaq të lodhur. Është “problemi numër 1 më i zakonshëm i cilësisë së jetës” për të cilin Dr. Karen Kaufman, e cila drejton një klinikë alergjie, astme dhe imunologjie në Vienna, Virginia, dëgjon nga pacientët. “Ata mbyten me mukus gjithë natën, marrin frymë me gojë dhe nuk bëjnë gjumë të qetë”, thotë ajo. “Kjo çon në një sasi të jashtëzakonshme lodhjeje.”

Gjumi i dobët mund të shkaktojë probleme me përqendrimin në punë ose në shkollë, si dhe probleme me sjelljen tek fëmijët. Bauer përshkruan vizitat “aha” me familjet që zbulojnë se fëmijët e tyre kanë alergji dhe shpejt shohin përmirësime dramatike në mirëqenie. Ata kthehen në zyrën e saj dhe thonë: “Kush do ta kishte menduar se identifikimi dhe trajtimi i alergjenëve do ta ndihmonte fëmijën tim të sillej më mirë dhe të ishte më i lumtur?”

Rrathë të rrumbullakët poshtë syve

Rrathët e errët nën sy mund të shfaqen si pasojë e rinitit alergjik ose etheve të sanës. Kur përjetoni bllokim të hundës dhe hunda juaj inflamohet dhe fryhet, “kjo shkakton që një pjesë e gjakut që kullon nën sy të grumbullohet pak”, thotë Dr. Jeffrey Chambliss, i specializuar në alergji dhe imunologji në Qendrën Mjekësore UT Southwestern. “Po shohim pigmentim më të errët të lëkurës, që lidhet më shumë me rrjedhjen e gjakut dhe jo domosdoshmërisht rrjedh nga një problem në syrin tuaj – më shumë nga inflamacioni në hundën tuaj”.

Për shumë pacientë, këto rrathë të errët, të cilët i ngjajnë një syri të zi, përmirësohen së bashku me simptomat e alergjisë. Ndonjëherë duhet më shumë kohë për t’u përmirësuar sesa, të themi, kruajtja ose teshtitja, por me kalimin e kohës, ngjyra blu ose vjollcë zakonisht zbehet, thotë ai.

Një rrudhë nazale

Përveç rrathëve të errët, disa njerëz me alergji sezonale zhvillojnë një vijë horizontale në pjesën e poshtme të hundës që është më e errët ose më e çelët se ngjyra e lëkurës së tyre. Kjo njihet si një përshëndetje alergjike ose një rrudhë nazale, dhe shkaktohet nga fërkimi i hundës vazhdimisht, thotë Chambliss. Ndërsa një vijë horizontale është më e zakonshme, “Disa pacientë që e fërkojnë hundën me forcë mund të marrin forma të tjera”, shton ai. “Kam pasur një pacient që pothuajse kishte një X në fund të hundës sepse fërkonte më shumë me lëvizje rrethore, në vend që vetëm lart e poshtë.”

Kruarje, ndjesi shpimi gjilpërash ose ënjtje e lehtë në gojë

Sindroma e alergjisë orale – e quajtur ndonjëherë sindroma e alergjisë ndaj polenit dhe ushqimit – ndodh kur trupi juaj ngatërron frutat ose perimet me një polen ndaj të cilit jeni alergjik, thotë Chambliss. Nëse jeni alergjik ndaj polenit të pemës së thuprës, për shembull, dhe zgjidhni një ushqim të shëndetshëm si një mollë, pjeshkë, kastravec ose spec djegës, mund të përjetoni një ndjesi kruarjeje, shpimi gjilpërash ose djegieje në gojë, buzë, gjuhë dhe fyt. “Është e rrallë që të keni simptoma kërcënuese për jetën, kështu që ndonjëherë pacientët nuk e lidhin menjëherë këtë me mundësinë e një alergjie”, thotë ai. “Ata thjesht thonë: ‘Epo, unë e shmang sepse e bën gojën time të ndihet çuditshëm.'”

Ngrohja e frutave ose perimeve në fjalë zakonisht përmirëson ose lehtëson simptomat. “Nëse hani byrek me mollë ose bukë bananeje, nuk i keni këto simptoma sepse është ngrohur për të ndryshuar formën e proteinës”, thotë Chambliss.

Era e keqe e gojës

Takimet e përditshme që bien më shumë në mendjen e Bauer shpesh kanë të bëjnë me frymëmarrjen e keqe – e bëjnë atë “të tmerrshme”. Dhe pacientët e saj nuk kursejnë në higjienën dentare. “Ka kuptim nëse keni mukus në hundë që rrjedh në pjesën e pasme të fytit”, i cili mund të jetë një terren shumimi për bakteret, thotë ajo. “Mund të jetë me të vërtetë me erë të keqe.” Plus, alergjitë shpesh çojnë në frymëmarrje me gojë, e cila mund ta thajë gojën, duke përkeqësuar aromën që përhapet. Për fat të mirë, me trajtimin e duhur, thotë Bauer, halitoza shpesh bëhet shumë më pak e bezdisshme.

Skuqje

Parikh viziton shumë pacientë me skuqje në këtë kohë të vitit dhe shumë prej tyre nuk e kuptojnë se alergjia ndaj polenit mund të jetë shkaku. Dy llojet më të zakonshme janë koshere – puçrra të ngritura që kruhen, të kuqe dhe të pakëndshme – dhe ekzema, e cila karakterizohet nga lëkurë e thatë, e kruar dhe e inflamuar. Nëse nuk mund ta ndaloni kruarjen, provoni të merrni një antihistaminë pa recetë ose të aplikoni krem ​​hidrokortizoni, këshillon ajo. “Nëse skuqja nuk po përmirësohet, patjetër shkoni të vizitoni një alergolog ose dermatolog për të marrë trajtim të mëtejshëm”, thotë Parikh, “dhe për t’u siguruar që nuk është diçka tjetër”.