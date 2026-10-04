Ushqimi numër një që duhet të hani çdo javë në tetor

Ndërsa afrohet sezoni i ftohjes dhe gripit, një mjek i përgjithshëm ka zbuluar se cilat ushqime duhet të përfshijë çdo person në dietën e tij.
Pas ditëve të gjata plot diell , po hyjmë në periudhën e vitit kur temperaturat bien dhe dielli shfaqet më rrallë.
Me ndryshimin e motit vijnë edhe infeksionet. Kjo do të thotë që duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të qëndruar të shëndetshëm duke bërë ndryshime të vogla në zakonet dhe dietën tonë të përditshme.
Rëndësia e vitaminës së ‘diellit’
Mjeku i përgjithshëm, Dr. Kafi Omar, theksoi se, ndërsa bëhet më ftohtë dhe ka më pak rreze dielli, gjëja kryesore që duhet të bëjmë është t’i kushtojmë vëmendje marrjes së mjaftueshme të vitaminës D. Pjesa më e madhe e kësaj vitamine të rëndësishme merret përmes ekspozimit ndaj rrezeve të diellit.
Kjo do të thotë që në dimër, kur ditët janë më të shkurtra dhe njerëzit kalojnë më shumë kohë brenda, mund të jetë e vështirë të merren sasi të mjaftueshme. Mbajtja e niveleve të mjaftueshme të vitaminës D është shumë e rëndësishme sepse mungesa e dritës së diellit e bën të vështirë për trupin ta prodhojë atë vetë. Ajo luan një rol të rëndësishëm në mbështetjen e sistemit imunitar dhe ndihmon trupin të mbrohet nga sëmundje të ndryshme.
Peshku i yndyrshëm si zgjidhje
Edhe pse suplementet janë lehtësisht të disponueshme në farmaci sot, ekziston një artikull ushqimor që mund të jetë një burim veçanërisht i mirë i kësaj vitamine.
“Një gjë që u rekomandoj pacientëve është të marrin suplemente vitaminash, sepse pjesa më e madhe e vitaminës D vjen nga dielli dhe nuk kemi aq shumë në dimër”, tha Dr. Kafi.
Megjithatë, ai shtoi se ekziston edhe një burim natyror i shkëlqyer.
“Atë e merrni nga peshku i yndyrshëm, prandaj hani peshk të yndyrshëm një ose dy herë në javë. Ai ju jep acide yndyrore omega-3 dhe vitaminën D shumë të nevojshme.”
Peshku i yndyrshëm është një nga burimet më të mira natyrore të vitaminës D, dhe salmoni, harenga dhe skumbri janë zgjedhje të shkëlqyera.
Pamja më e gjerë e shëndetit
Së bashku me një konsum më të lartë të vitaminës D, mjeku këshillon gjithashtu konsumimin e shumë proteinave. Ato janë thelbësore për mbështetjen e sistemit imunitar dhe nxitjen e rritjes së muskujve, pasi njerëzit në përgjithësi janë më pak aktivë gjatë ditëve të ftohta të dimrit.
Ai gjithashtu rekomandon pesë racione frutash dhe perimesh të freskëta në ditë për të siguruar marrjen e mjaftueshme të vitaminës C, si dhe hidratim të rregullt, i cili shpesh harrohet gjatë dimrit. Këshilla e tij përmblidhet në ndryshime të thjeshta që në fund të fundit mund të bëjnë një ndryshim të madh në qëndrimin e shëndetshëm gjatë muajve të ftohtë.
“Një dietë e larmishme, proteina, suplemente të vitaminës D, peshk i yndyrshëm për shkak të acideve yndyrore omega-3 dhe hidratim – kjo është ajo që u rekomandoj pacientëve”, theksoi mjeku.
Ai theksoi se bëhet fjalë për përmirësimin e asaj që po bën tashmë, domethënë për një dietë të ekuilibruar, një sasi të mjaftueshme aktiviteti fizik, ndërprerjen përfundimtare të pirjes së duhanit.