4 mënyra si të lehtësojmë dhimbjen e fytit pa ilaçe

Dhimbja e fytit është një nga sëmundjet më të zakonshme që mund të përjetoni, veçanërisht gjatë dimrit.

Zakonisht shkaktohet nga infeksione, si ftohja e zakonshme, gripi dhe streptoku. Edhe pse mund të jetë mjaft e dhimbshme, shpesh largohet pas disa ditësh.

Megjithatë, nëse dhimbja e fytit po ju shqetëson dhe dëshironi ta largoni sa më shpejt, zbuloni më poshtë mënyrat për ta lehtësuar atë, duke përdorur materiale që të gjithë kemi në shtëpi.

1. Gargarë me ujë të kripur

Edhe pse uji i kripur nuk do t’ju japë lehtësim të menjëhershëm, ai është ende një trajtim efektiv për të luftuar bakteret, ndërsa gjithashtu lehtëson dhimbjen. Metoda është e thjeshtë: Përzieni gjysmë lugë çaji kripë në ujë të ngrohtë dhe bëni gargarë.

2. Mjalti mund të qetësojë një fyt të thatë

Mjalti është një nga ilaçet më të mira për dhimbjen e fytit për shkak të vetive të tij natyrale antibakteriale, të cilat e lejojnë atë të veprojë si një agjent shërues i plagëve, duke ofruar lehtësim të menjëhershëm të dhimbjes, ndërsa gjithashtu redukton inflamacionin. Mjalti është gjithashtu në gjendje të neutralizojë bakteret dhe të ndihmojë në luftimin e infeksioneve virale.

Nëse, përveç dhimbjes së fytit, përjetoni edhe një kollë të fortë, mjalti mund ta ndrydhë atë. Përzieni dy lugë mjaltë me një gotë ujë të ngrohtë ose çaj dhe përzieni mirë. Pini disa herë në ditë për rezultate më të mira.

3. Limoni forcon sistemin imunitar

Limoni ka një efekt të ngjashëm me ujin e kripur dhe mjaltin . Limonët janë të shkëlqyeshëm për dhimbjet e fytit, sepse ndihmojnë në thyerjen e mukusit dhe ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve. Përveç kësaj, është një ushqim i pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në forcimin e sistemit imunitar në mënyrë që të luftojë inflamacionin në mënyrë më efektive. Përzieni një lugë çaji lëng limoni në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pijeni për lehtësim të shpejtë.

4. Çajrat që lehtësojnë simptomat

Ka shumë bimë të ndryshme që mund të provoni për lehtësimin e shpejtë të dhimbjes së fytit. Pija e karafilit dhe çaji jeshil përmbajnë veti antibakteriale dhe anti-inflamatore për të luftuar infeksionin dhe për të ofruar lehtësim. Pija me kamomil dhe mente janë zgjedhje të shkëlqyera për lehtësimin e dhimbjeve dhe reduktimin e inflamacionit. Kamomili gjithashtu mund të qetësojë fytin, duke ndihmuar gjithashtu kordat tuaja vokale të tendosura. Përveç kësaj, çaji i mentes mund të shkaktojë një mpirje natyrale në fyt, duke qetësuar dhimbjen.

Çfarë duhet të shmangni absolutisht kur keni dhimbje të fytit

Ashtu si ka gjëra që mund të bëni për të lehtësuar simptomat e dhimbjes së fytit, ka edhe gjëra që duhet të shmangni për të shmangur përkeqësimin e gjendjes. Gjëja më e rëndësishme, thekson Dr. Charlotte Smith , patologe në Departamentin e Urgjencës në Spitalin Penn Medicine të Universitetit të Pensilvanisë, është zgjedhja e duhur e ushqimeve që do të konsumoni për aq kohë sa zgjat dhimbja e fytit. “Unë rekomandoj të shmangni çdo ushqim që është i vështirë për t’u gëlltitur. Preferoni supat dhe ushqimet e buta deri në qetësimin e dhimbjeve të fytit”, thekson mjeku.