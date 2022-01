5 aplikacionet më të mira për studentët

Me një performancë të lartë, S21 FE vjen i pajisur me procesorin më të fundit, super të shpejtë të aplikacioneve të Galaxy – i njëjti procesor i fuqishëm i përdorur në serinë S21.

Vitet e fundit teknologjia ka ndryshuar mënyrën se si studiojmë dhe smartphone-t janë kthyer në një mjet të domosdoshëm për të gjithë studentët. Një smartphone më i mirë si Samsung Galaxy S21 FE 5G që u prezantua në fillim të këtij muaji, përmledh të gjitha karakteristikat më të pëlqyera e të vlerësuara nga përdoruesit. Gjithashtu, sot ka një aplikacion për gjithçka, dhe kjo mund ta bëjë jetën studentore më të lehtë, më të sigurt dhe më argëtuese. Më poshtë ju sugjerojmë listën e 5 aplikacioneve më të mira për studentët që do e kthejnë smartphone-n në shokun më të mirë të studimit.

Office Lens

Vetëm pak vite më parë, nxënësit dhe studentët kopjonin me kujdes informacionet ose shënimet nga tabela në fletore. Me zhvillimin e smartphone-ve dhe projektorëve gjithnjë në përmirësim është shumë më e lehtë të fotografoni shënimet, të cilat më vonë mund t’i transferoni në kompjuter dhe t’i ndani me të tjerët. Aplikacioni Office Lens i Microsoft i lejon përdoruesit të fotografojnë dokumente të printuara, tabelën ose Power Point Slides dhe t’i kthejnë ato në tekst. Me tre kamerat e shkëlqyera të Samsung Galaxy S21 FE 5G, nuk ka dyshim se fotot do të jenë me cilësi të lartë. Fotot mund të realizohen me kamerën e fuqishme të përparme 32 MP, kamerë me kënd të gjerë ose lentet me zmadhim deri në 30 herë.

Dragon Dictation

Aplikacioni Dragon Dictation është një zgjidhje për të gjithë ata që e humbasin shpejt përqendrimin dhe nuk e kanë të lehtë të ndjekin leksione të gjata plot informacione. Thjesht aktivizoni recording në smartphone-n tuaj dhe në fund aplikacioni do ta transkriptojë automatikisht regjistrimin audio në tekst digjital. Më pas mund ta ruani lehtësisht tekstin në një dokument.

RefME

Citimi i duhur i burimeve të informacionit është një pjesë kyçe e shkrimit të çdo punimi akademik ose kërkimor. Përpilimi i një liste burimesh shpesh mund të jetë pjesa më e lodhshme. I gjithë informacioni duhet të jetë uniform, i formatuar siç duhet dhe në përputhje me stilin e përshkruar të referencave. Aplikacioni RefME ju lejon të fotografoni barkodin në kopertinën e librit dhe të krijojnë automatikisht një referencë në stilin e dëshiruar, pavarësisht nëse është MLA, APA, Chicago apo ndonjë format tjetër.

myHomework Student Planner

Planifikimi është shumë i rëndësishëm për studentët. myHomework Student Planner është një planifikues digjital me ndihmën e të cilit mund të ndiqni orarin e të gjitha leksioneve, detyrave, provimeve dhe projekteve. Smartphone i ri Galaxy S21 FE, falë baterisë të fuqishme 4500 mAh dhe opsionit të karikimit super të shpejtë 25 W i ofron përdoruesve mundësinë që ta përdorin këtë aplikacion gjatë gjithë ditës. Dhe të jemi realistë, sado të dobishëm janë smartphone-t për të mësuar, ne i përdorim edhe për shumë gjëra të tjera, ndaj është e rëndësishme që bateria të mos na zhgënjejë pikërisht atëherë kur kemi më shumë nevojë.

Google Drive

Google Drive është një nga aplikacionet më të mira për studentët, i cili ofron një sërë opsionesh që ju lejojnë të ruani, shpërndani dhe menaxhoni materialet. Me aftësinë për të redaktuar një dokument direkt në Google Drive dhe opsionin e ruajtjes automatike, eleminohet rreziku i humbjes së dokumentave apo punës tuaj. Gjithashtu, Google Drive ofron opsionin e përdorimit „offline“ dhe aftësinë për të redaktuar së bashku dokumente në grup, gjë që sigurisht është e dobishme për projektet. Google Drive është i aksesueshëm jo vetëm në kompjuter por edhe në smartphone. Me një performancë të lartë, S21 FE vjen i pajisur me procesorin më të fundit, super të shpejtë të aplikacioneve të Galaxy – i njëjti procesor i fuqishëm i përdorur në serinë S21.

Një smartphone i mirë është më se i mjaftueshëm për të zotëruar me sukses të gjitha detyrat e studentëve, dhe Galaxy S21 FE 5G i ri është një zgjedhje e shkëlqyer për këdo që dëshiron një pajisje tërheqëse me performancë të fuqishme. Me shumë teknologji dhe veçori inovative, Galaxy S21 FE 5G e bën jetën e përditshme më të lehtë dhe ofron shumë opsione argëtimi. Për më shumë informacion rreth pajisjes, klikoni këtu.