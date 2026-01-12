5 ushqimet që ndihmojnë në parandalimin e ftohjes

Sigurisht, metodat bazë të parandalimit të ftohejs janë larja e mirë e duarve, pushimi i duhur dhe veshja e mirë, megjithatë, ka edhe mënyra të tjera.
Ushqyerja luan një rol parësor në parandalimin. Ka ushqime që lejojnë sistemin imunitar të funksionojë siç duhet dhe rekomandohen nga ekspertët për të na ndihmuar të qëndrojmë larg të ftohtit klasik.
Kërpudha
Ka prova shkencore që kërpudhat veprojnë kundër viruseve dhe ndihmojnë në forcimin e organizmit. Për shkak se çdo lloj kërpudhash ofron diçka të ndryshme, korrni përfitimet e tyre duke ngrënë një shumëllojshmëri.
Hudhra
Redukton ashpërsinë e simptomave të ftohjes dhe gripit duke rritur aktivitetin e qelizave vrasëse. Në mënyrë të ngjashme, qepa ka veti që rrisin forcën e qelizave të bardha të gjakut.
Kivi
Vitamina C që ato përmbajnë mund të zvogëlojë kohëzgjatjen e një ftohjeje dhe të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve te njerëzit që ushtrojnë. Një filxhan feta portokalli përmban 160% të nevojave ditore të vitaminës C, një filxhan grejpfrut siguron 120%, ndërsa një filxhan kivi e forcon trupin me 273% vitaminë C.
Kos
Probiotikët e tij mbajnë larg qelizat e huaja dhe mbrojnë trupin nga çdo sëmundje.
Uji
Të mos harrojmë gjënë e rëndësishme të hidratimit. Kur trupi humbet lëngjet. Nuk mund ta mbrojë trupin nga ftohja dhe gripi. Pini ujë dhe shtoni fruta ose gjethe nenexhiku për ta bërë atë më të shijshëm.