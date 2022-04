6 ndryshimet e pabesueshme që do të vini re nëse reduktoni përdorimin e sheqerit

Duke mësuar të konsumoni sheqer në mënyrë të moderuar (jo më shumë se 25 gramë në ditë), do të jeni në gjendje të përmirësoni lëkurën, të shpëtoni nga pagjumësia, problemet me dhëmbët si dhe të normalizoni funksionin e zorrëve. Nëse reduktoni marrjen e sheqerit do të vini re efektet e mëposhtme:

Përmirëson disponimin

Kombinimi i një diete me kalori të ulët dhe shmangia e ëmbëlsirave nuk rekomandohet. Për të ruajtur nivelet e glukozës, menuja duhet të përmbajë karbohidrate të tretshme ngadalë – bollgur, elb, oriz kaf. Është e rëndësishme të qëndroni të ngopur dhe të hiqni dorë nga ushqimet e zakonshme.

Lëkurë rinore

Konsumimi i sheqerit aktivizon një proces të njohur si glikozilim. Ajo hollon elastinën dhe kolagjenin e lëkurës. Shmangia e sheqerit do t’ju ndihmojë të kujdeseni për lëkurën tuaj dhe të parandaloni shenjat e parakohshme të plakjes.

Yndyra në bark do të tkurret

Sheqeri është një ushqim me shumë kalori që mbetet pas vitaminave, mineraleve dhe fibrave. Për shkak të përmbajtjes së lartë të kalorive dhe mungesës së lëndëve ushqyese, sheqeri shkakton akumulimin e yndyrës dhe mund të çojë në obezitet.

Do të ndiheni më të ngopur

Sheqeri shtyp një hormon të njohur si leptin dhe është përgjegjës për ndjenjën e ngopjes pas ngrënies. Pasi të hiqni sheqerin, trupi fillon të rregullojë oreksin dhe ushqimi fiton një ndjenjë të përmirësuar të ngopjes. Kjo do të thotë se do të konsumoni më pak kalori dhe ëmbëlsira.

Nivele të ulëta të sheqerit dhe mirëqenie të madhe

Beteja me sheqerin është më shumë psikologjike sesa fizike. Duhet të preferoni frutat me GI të ulët pa sheqer të shtuar. Pesha do të ulet gradualisht, metabolizmi do të rritet dhe pagjumësia do të zhduket plotësisht.

Mbron funksionin kardiovaskular

Një dietë e pasur me sheqer dhe me indeks glicemik lidhet drejtpërdrejt me rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Shmangia e sheqerit është një mënyrë për t’u kujdesur për zemrën tuaj dhe për të kontrolluar trigliceridet – një lloj yndyre që përdoret për të ruajtur kaloritë shtesë nga sheqeri dhe për të reduktuar efektet e kolesterolit të mirë.