7 efekte pozitive të kripës së detit në shëndet që nuk i dinit

Të gjithë e dimë se sa i shëndetshëm është deti, sa shërues është ajri dhe uji dhe çfarë efektesh ka në trup dhe mendje. Shumica e përshkruajnë ndjesinë që jep kripa e pranishme në ujin e detit si eksfolimin më të bukur natyror dhe është shërues. Kripa e detit ka një efekt të jashtëzakonshëm në shëndetin dhe mirëqenien e trupit. Shihni më poshtë disa nga efektet që ka kripa e detit në trupin e njeriut.
1. Pastron gjakun dhe rrit vlerën e hemoglobinës
Jonet e kripës në det depërtojnë përmes lëkurës dhe hyjnë në qarkullimin e gjakut, gjë që përmirëson funksionimin e palcës së eshtrave, rikthen qelizat e gjakut dhe freskon sasinë e hemoglobinës, e cila është përgjegjëse për transportimin e oksigjenit në të gjitha qelizat e trupit.
2. Balancon shkëmbimin e substancave dhe funksionimin e gjëndrave endokrine
Kripa e detit përmban shumë makro dhe mikro elementë shërues (jod, kalcium, kalium, magnez, squfur), minerale dhe katalizatorë që përmirësojnë funksionimin e metabolizmit dhe përshpejtojnë efikasitetin e sistemit hormonal. Përmban gjithashtu shumë stimulues biologjikë që, nëpërmjet sekretimit të brendshëm, vitalizojnë dhe aktivizojnë funksionin e gjëndrave dhe kanë një efekt stimulues në të gjithë organizmin.
3. Forcon sistemin nervor
Kripa e detit përmban magnez, i cili nxit eliminimin e ujit të tepërt. Për shkak të pranisë së magnezit, ai gjithashtu ka një efekt të dobishëm në reduktimin e dhimbjeve të kokës. Kripa gjithashtu vepron në receptorët në lëkurë dhe qëndron në shtresën e epidermës për tre deri në katër javë pasi të kthehemi nga deti.
4. Përmirëson shëndetin e lëkurës
Deti është shërues për lëkurën dhe përveç kësaj, nëpërmjet tij ka një efekt shërues në të gjithë organizmin dhe ka një efekt të dobishëm në pikat biologjikisht aktive të trupit që lidhen me organet e brendshme. Deti e zbut lëkurën, e hidraton dhe relakson sistemin nervor.
5. Nxit zhvillimin e aftësive mendore
Uji i detit përmban jod, i cili është i rëndësishëm për funksionimin e duhur të gjëndrës tiroide dhe për sintezën e hormoneve që stimulojnë rritjen intelektuale dhe forcojnë aftësitë mendore.
6. Ndihmon kundër radikalëve të lirë
Fëmijët që jetojnë larg detit mund të kenë mungesë të selenit, një element gjurmë që na mbron nga radikalet e lira. Bëhet fjalë për mbetjet agresive të molekulave organike që lirohen në procesin e shkëmbimit të substancave, të cilat fuqizohen shtesë nën ndikimin e një mjedisi jo të shëndetshëm. Kur trupi nuk përmban mjaftueshëm selen, gjëndra tiroide dhe zemra preken, rritet mundësia e ftohjes, alergjive dhe astmës bronkiale.
7. Mbron nga ftohja dhe astma bronkiale
Një mililitër ujë deti përmban një mijë grimca kripe deti. Gjatë një dite të kaluar në det, një fëmijë thith rreth 10 miliardë grimca që kanë një efekt shërues në rrugët e frymëmarrjes, bronke dhe mushkëri. Përveç kësaj, ajri i detit ka një efekt të fortë jetik falë joneve të ngarkuar negativisht.