A duhet ta hani shtresën e bardhë të një portokalli?

Kur hanë një portokall, shumë njerëz heqin shtresën e bardhë nën lëkurë, të njohur si palcë ose albedo, zakonisht për shkak të shijes së hidhur ose pamjes jo tërheqëse. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se duke e hedhur atë pjesë, po humbisni shumë lëndë ushqyese.
Shtresa e bardhë është e pasur me fibra, vitaminë C dhe antioksidantë, dhe mund të përmirësojë tretjen, të ulë kolesterolin dhe të ndihmojë në kontrollin e sheqerit në gjak.
Çfarë është shtresa e bardhë në një portokall?
Shtresa e bardhë pak poshtë kores dhe midis fetave quhet albedo. Ajo përbën rreth 25% të një portokalli dhe përbëhet nga fibra si celuloza dhe pektina. Kjo pjesë nuk është e pranishme vetëm te portokalli, por edhe te frutat e tjera agrume, limoni, grejpfruti dhe pomelo. Edhe pse është e hidhur dhe sfungjerore, ekspertët theksojnë se përmban shumë lëndë ushqyese të dobishme.
Pse duhet ta hani?
Nutricionistët shpjegojnë se pjesa e bardhë e një portokalli është shpesh më e pasur me lëndë ushqyese sesa vetë tuli i lëngshëm. Ngrënia e palcës siguron fibra shtesë, antioksidantë dhe vitaminë C, duke i dhënë trupit tuaj më shumë lëndë ushqyese nga i njëjti portokall.
Albedo përmban fibra të tretshme dhe të patretshme. Fibrat e patretshme ndihmojnë në tretje dhe lehtësojnë jashtëqitjen, ndërsa fibrat e tretshme, të tilla si pektina, ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe kontrollin e sheqerit në gjak , pasi ato ngadalësojnë thithjen e glukozës.
Antioksidantë dhe vitamina
Shtresa e bardhë është e pasur me flavonoide si hesperidina dhe karotenoide si beta-karoteni, të cilat kanë efekte antioksiduese dhe anti-inflamatore. Hesperidina mund të përmirësojë shëndetin e zemrës, ndërsa beta-karoteni mbron sytë dhe mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të caktuara. Palca gjithashtu përmban vitaminë C dhe kalium, të cilat kontribuojnë më tej në shëndetin imunitar dhe rregullimin e presionit të gjakut.
Disavantazhi kryesor është shija e hidhur, veçanërisht në kombinim me tulin e portokallit të ëmbël. Ekziston gjithashtu rreziku i pesticideve, pasi ato shpesh grumbullohen në lëvore dhe në shtresën e bardhë. Larja ose qërimi i lëvores zvogëlon sasinë e pesticideve, por palca mund të përmbajë ende mbetje të vogla.
A duhet të hani apo jo?
Nuk keni pse ta hani palcën për të marrë përfitimet ushqyese të një portokalli. Lëkura ka vlerë të konsiderueshme, por nëse nuk ju shqetëson hidhëtia, palca është një mënyrë e shkëlqyer për të rritur marrjen e fibrave dhe antioksidantëve.