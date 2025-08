A është ky fundi i ekraneve në vetura?

Një trend që ka dominuar industrinë e automobilave për vite me radhë, i nxitur nga popullariteti i telefonave inteligjentë, duket se më në fund po humbet vrullin.

Prodhuesit kanë konkurruar prej kohësh për të ofruar një ekran me prekje më të madh dhe për të transferuar sa më shumë funksione në të, me Teslën që kryeson me Model 3.

Megjithatë, pas kritikave të shumta mbi sigurinë dhe praktikën, duket se po ndodh një kthesë, transmeton Telegrafi.

Gjithnjë e më shumë marka po kuptojnë atë që shoferët e kanë ditur prej kohësh: për komandat bazë, asgjë nuk mund të zëvendësojë një buton të vjetër fizik. I fundit në një seri që po kthehet në rrënjët e tij është prodhuesi francez i makinave sportive Alpine.

Lajmi u raportua nga Autocar, i cili foli me shefin e dizajnit të Alpine, Antony Villain.

Ai konfirmoi se makina sportive A110 e ardhshme, si makinat e tjera sportive të ardhshme nga marka, do t’i japë përparësi kontrolleve fizike.

Siç shpjegoi ai, kur fokusi është në aktin e drejtimit, kontrollet duhet të jenë “instiktive”.

Megjithëse e njëjta gjë mund të thuhet për çdo makinë – sepse çdo sekondë kërkimi për opsionet e klimës ose të volumit në ekran është një rrezik potencial, thotë Villaino.

Kënaqësia e drejtimit dinamik nuk duhet të ndërpritet nga “gërmimi” frustrues nëpër menutë e sistemit të infotainment-it.

Ndryshimet do të fillojnë me lançimin e modelit të gjeneratës së ardhshme A110, dhe modele të tjera do të pasojnë pas tij.

Alpine nuk është i vetëm në këtë trazirë. Lista e prodhuesve që e kuptojnë se ekranet nuk janë zgjidhja për gjithçka po bëhet gjithnjë e më e gjatë.

Ferrari: Me modelin e ri Amalfi, gjiganti italian braktisi butonat me prekje në timon dhe u rikthye te butonat klasikë, fizikë. Për më tepër, timoni i ri, i ridizajnuar, mund të instalohet më pas në modelin Roma dhe Ferrari të tjerë që më parë e kishin përdorur zgjidhjen e kritikuar.

Hyundai: SangYup Lee, nënkryetar ekzekutiv dhe drejtues i dizajnit global për Hyundai dhe Genesis, e bëri të qartë se kompania do të qëndrojë te kontrollet fizike për funksionet kryesore. Pikëpamja e tij është se ato janë thjesht më të sigurta dhe më të lehta për t’u përdorur. Ndërsa jo të gjithë brenda kompanisë pajtohen (drejtuesi i qendrës teknike evropiane ende e sheh të ardhmen te ekranet), besohet se fjala e Lee për këtë çështje duhet të jetë e fundit.

Volkswagen: Edhe VW, i cili është kritikuar ashpër për vite me radhë për kontrollet me prekje jo intuitive dhe softuerin e ngadaltë në modelet Golf 8 dhe ID, po bën një kthesë. Softueri është përmirësuar ndjeshëm që atëherë, dhe butonat fizikë po bëjnë një rikthim të madh. Kjo u njoftua nga koncepti ID.2all me një rrotë klasike vëllimi, dhe kompania ka konfirmuar se zgjidhje të ngjashme do të zbukurojnë modelet e prodhimit, përfshirë Tiguan-in më të fundit.