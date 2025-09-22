A po e sjell Opeli modelin e ri të Corsa?

Opel së shpejti do të prezantojë në premierë një Corsa speciale që bashkon botën reale dhe atë virtuale.
Bëhet fjalë për Corsën, GSE Vision Gran Turismo, një koncept që jo vetëm tregon se si Opel e sheh të ardhmen e modeleve të tij sportive, por edhe konfirmon përkushtimin ndaj segmentit të veturave të vogla. Në të njëjtën kohë, ky automjet ekspozitë mund të përdoret edhe në botën reale, dhe kjo që nga vjeshta në Gran Turismo 7 në PlayStation 4 dhe 5.
Premiera në Mynih do të shënojë gjithashtu 60 vjet nga kur Opel prezantoi konceptin e tij të parë, legjendarin Experimental GT nga viti 1965. Projekti i ri i kujton qartë traditën e pasur të markës, por njëkohësisht është menduar si një urë drejt brezave të ardhshëm të modeleve GSE.
Drejtori i Opel, Florian Huettl, tha se Corsa GSE Vision Gran Turismo është dëshmi se sa larg mund të shkojë një veturë e vogël “Për herë të parë në histori, koncepti i Opelit nuk është vetëm për tu parë. Këtë vjeshtë, çdokush mund ta vozisë në Gran Turismo dhe të përjetojë momentet OMG! GSE”.
Edhe pse mban emrin Corsa, ky automjet nuk ka asgjë të përbashkët me modelin tipik urban. Ai fuqizohet nga dy motorë elektrikë me 476 kuaj/fuqi (KS) dhe një fuqinë totale prej 800 KS (dhe 800 Nm), dhe me tërheqje të përhershme në të katër rrotat dhe një transmetim me një shkallë arrihet shpejtësia prej 320 km/h dhe përshpejtimi në 100 km/h në vetëm dy sekonda të pabesueshme.
Gjithashtu ka një funksion të veçantë boost që përkohësisht shton 80 KS të tjera dhe e bën tejkalimin në pistë edhe më emocionues. Pavarësisht baterisë së madhe prej 82 kWh, makina peshon vetëm 1170 kg, falë përdorimit të materialeve të lehta.
Dizajni përmban të gjitha elementet kyçe të filozofisë së re të Opel-it, si maska e përparme Vizor, logoja e ndriçuar e rrufesë dhe linjat e qarta horizontale dhe vertikale të ashtuquajturit Opel Compass. Pamja është shumë e gjerë, dhe makina ka elemente të forta aerodinamike si difuzori aktiv dhe spoilera.
Karakteri sportiv theksohet edhe nga ngjyrat: karroceria e bardhë, pjesët aero të verdha dhe tavan i zi. Sportisti me emër të njohur ka rrota të mëdha me diametër 21 inç përpara dhe një numër më të madh pas. Për më tepër, është i pajisur me amortizatorë Bilstein për kënaqësi të plotë në vozitje në pistë.
Hapësira e brendshme reflekton idenë e minimalizmit. Nuk ka ekran, por të gjitha informacionet shfaqen në një projeksion head-up. Timoni është i hollë dhe i thjeshtë, ndërsa drejtuesi ulet në një ulëse sportive që duket se lëviz në ajër me gjashtë pika fikse, e mbrojtur nga një kafaz sigurie. Një veçori interesante është se tekstilet kanë funksion shtesë që mund të ndriçojnë dhe të paralajmërojnë drejtuesin për automjete në këndin e vdekjes.
Corsa GSE Vision Gran Turismo është një vizion i së ardhmes në frymën e Opel-it. Ajo bashkon digjitalen me të vërtetën, feston veturën e vogël urbane, por e transformon atë në një ikonë super të shpejtë elektrike.