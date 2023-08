Aliu pezullon pëlqimin mjedisor për ndërtimin e inceneratorit në Ferizaj

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ka shkarkuar dy Komisione vlerësuese për menaxhimin e mbeturinave dhe dhënies së lejeve mjedisore.

Këtë e ka bërë të ditur ministri Liburn Aliu, duke thënë se një kompani ka thënë se ka marrë pëlqim për ndërtimin e inceneratorit termik për trajtimin e mbeturinave.

“Kemi pasur takime me një kompani që ka kërkuar të na prezantojë punën e tyre në lidhje me trajtimin termik të mbeturinave. Fillimi i majit të këtij viti, meqë me çështjen e mbeturinave jemi marrë, duke punuar edhe në strategji e edhe në trajtimin e mbeturinave të pareciklueshme…Na erdhi një kompani që thotë se kemi marrë pëlqim nga ju për trajtim termik të mbeturinave, e edhe leje në komunën e Ferizajt e aty do të ndërtojmë incenerator. Vitin e kaluar ka pasur të lëshuar pëlqim mjedisor për incenerator në Varosh e që nënkupton djegien e 100 mijë tonë mbeturina e do të kishin efekt në tërë atë zonë që qytetarët s’janë të informuar”, deklaroi Aliu.

Sipas ministrit, ideja është interesante, por kjo siç tha ai, do të duhej të bëhej vetëm me shqyrtime të hollësishme të projektit dhe kushteve.