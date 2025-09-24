Amazon, Google dhe Microsoft paralajmërojnë punëtorët të kthehen me nxitim në SHBA

Me kufizimet dhe tarifat e reja për vizat e punës në SHBA, nuk është çudi që shumë punëdhënës po i këshillojnë punëtorët jashtë vendit të kthehen në SHBA.
Memo të rrjedhura nga Google, Amazon dhe Microsoft kanë qarkulluar në rrjetet sociale që udhëzojnë çdo mbajtës vize H-1B që udhëton aktualisht të bëjë menjëherë rregullime udhëtimi për të zbarkuar në SHBA, shkruajnë mediat e huaja.
Të gjitha kompanitë e pranojnë paralajmërimin e kufizuar të dhënë dhe kërkojnë ndjesë, duke premtuar të ofrojnë më shumë udhëzime ndërsa situata evoluon.
Memot gjithashtu këshillojnë çdo punonjës H-1B dhe personat e varur prej tyre H-4 që aktualisht ndodhen në SHBA të qëndrojnë dhe të mos udhëtojnë jashtë vendit deri në njoftim të mëtejshëm.
Meqenëse ndryshimet në vizën H-1B janë strukturuar si një kufizim udhëtimi, punëdhënësit janë të shqetësuar se çdo punonjësi që është pjesë e programit do t’i mohohet rihyrja në vend pa një tarifë prej 100,000 dollarësh.