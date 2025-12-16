Amazon lanson asistentin e inteligjencës artificiale në aplikacionin Kindle për t’ju shpjeguar librat tuaj

Amazon tani do t’ju lejojë të pyesni librat tuaj Kindle për veten e tyre.
Funksioni i ri, i quajtur “Pyet këtë Libër”, përdor inteligjencën artificiale për t’iu përgjigjur pyetjeve që njerëzit mund të kenë ndërsa lexojnë.
Nëse dikush ka harruar një personazh, për shembull, mund t’i kërkojë librit të tij më shumë informacion.
Përdorimi i funksioneve të inteligjencës artificiale do të thotë se ajo do të jetë e disponueshme për të gjitha librat.
Por kjo vjen gjithashtu në një kohë shqetësimi në rritje midis botuesve se librat e tyre po përdoren për të trajnuar sisteme të tilla – pa u kompensuar ata ose autorët e tyre në mënyrë të drejtë.
Funksioni është i disponueshëm në aplikacionin iOS për momentin – megjithëse kompania planifikon ta lansojë atë më gjerësisht – dhe përdoret duke theksuar një pasazh dhe duke klikuar butonin “Pyet”.
Lexuesit do të kenë gjithashtu mundësinë të bëjnë pyetje të mëtejshme pasuese.
Ai vjen pas funksioneve të tjera të ngjashme të lansuara së fundmi në Kindle, duke përfshirë një përmbledhje që mund të përdoret për të kapur shpejt veprimin e mëparshëm në një seri, për shembull.
Megjithatë, më parë, Amazon duhej të tërhiqte përmbledhjet e saj të mundësuara nga inteligjenca artificiale për shfaqjet e saj televizive pasi ato tregonin përmbledhje të gabuara.
Amazon dëshiron të theksojë se bërja e pyetjeve nuk do ta prishë pjesën tjetër të librit.
“Përgjigjet janë nga leximi juaj deri më tani dhe nuk përmbajnë zbulime”, thuhet në një mesazh në krye të ekranit.
Kjo veçori është aktive si parazgjedhje, pa asnjë mundësi për lexuesit ose botuesit që ta çaktivizojnë atë.
Kjo për të siguruar “një përvojë të qëndrueshme leximi”, tha një zëdhënës i Amazon për botimin e industrisë Publishers Lunch.