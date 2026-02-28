Ambasada e Kosovës në Izrael apelon për kujdes pas sulmit ndaj Iranit

Në vazhdën e situatës së jashtëzakonshme në Izrael, Ambasada e Kosovës në Izrael u ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Republika e Kosovës që ndodhen atje të tregojnë vigjilencë të shtuar, të ndjekin me kujdes njoftimet zyrtare dhe të zbatojnë udhëzimet e sigurisë të autoriteteve vendore.
Në njoftim thuhet se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, së bashku me Ambasadën e Kosovës në Izrael, po monitorojnë nga afër zhvillimet aktuale.
“Ju informojmë se Ambasada e Kosovës në Izrael është plotësisht në dispozicion të qytetarëve tanë dhe mbetet në komunikim të vazhdueshëm me institucionet përkatëse vendase”, thuhet në njoftim.
Për çdo rast urgjent, qytetarët e Republikës së Kosovës që ndodhen në Izrael mund të kontaktojnë në numrin: +972 586 340450