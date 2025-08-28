Apel i hoxhallarëve të Shqipërisë kundër gjenocidit në Gaza

Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!
Ne, hoxhallarët e Shqipërisë, nënshkruesit e kësaj deklarate, të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kemi ndaj Zotit, si dhe për barrën morale për të qenë në krah të së drejtës, ngremë zërin tonë përballë krimit të pashembullt që po ndodh përpara syve të gjithë botës: gjenocidi ndaj popullsisë martire të Gazës.
Edhe pse palestinezët kanë dekada që vuajnë nën represionin izraelit, që prej dy vitesh, fëmijë, gra, pleq dhe burra po vriten barbarisht dhe po lihen të vdesin urie, spitale e shkolla po shkatërrohen, xhami e kisha po rrënohen, ndërsa e gjithë bota vështron pa bërë pothuajse asgjë. Deri më sot janë vrarë, sipas shifrave zyrtare, mbi 62’000 njerëz, ndërkohë që burime të tjera të pavarura e ngrenë shifrën deri në 100’000 të vdekur dhe të humbur. Nga këta, mbi gjysma janë gra dhe fëmijë. Madje edhe sipas një raporti të vetë ushtrisë që ka kryer këto krime, rreth 83% e të vrarëve janë civilë. Ndërkohë, kriza e urisë, e shërbimit shëndetësor dhe e shërbimeve minimale të jetesës ka kaluar çdo imagjinatë të mundshme. Pothuajse e gjithë infrastruktura jetike e Gazës është e shkatërruar ose e dëmtuar rëndë. Janë vrarë me qindra gazetarë dhe vazhdojnë të vriten. Gaza është kthyer në një plojë gjaku njerëzore që, si asnjëherë tjetër në histori, vëzhgohet në kohë reale nga e gjithë bota, e cila thjesht bën sehir me tmerrin e pamjeve!
Çdo ditë që heshtet për këtë tragjedi është një plagë e re dhe një turp i rëndë në ndërgjegjen e njerëzimit.
Ne shpallim me zë të lartë se:
Ky është një krim historik, një gjenocid i hapur, një padrejtësi që nuk mund të justifikohet me asnjë argument politik, ushtarak apo fetar.
Kriminelët duhet të ndalen menjëherë, lufta të marrë fund, ndihmat humanitare të hyjnë lirshëm në të gjithë territorin, tokat e pushtuara të lirohen dhe kriminelët të dalin përpara drejtësisë.
Çdo gjak i derdhur është dëshmi që rëndon mbi vrasësit dhe mbi ata që i mbështesin.
Opinionit publik shqiptar, dhe më gjerë, i bëjmë thirrje të bashkohet me këtë qëndrim, e të mos qëndrojë indiferent, sepse heshtja sot është bashkëfajësi në krim.
Qeverive, institucioneve ndërkombëtare dhe organizatave humanitare u kërkojmë të marrin përgjegjësitë e tyre morale, politike dhe ligjore për të ndalur këtë masakër gjenocidale.
Ky apel është një thirrje humane dhe një detyrë njerëzore e fetare. Islami na mëson të qëndrojmë kundër padrejtësisë, të mbrojmë të pafajshmit dhe të ngremë zërin kur nëpërkëmbet dinjiteti dhe jeta e njeriut.
Historia do të gjykojë rëndë ata që heshtën, ata që u treguan indiferentë dhe ata që zgjodhën të mbyllin sytë para kësaj mynxyre. Ajo do të jetë dëshmi kundër çdo populli dhe kombi që nuk vendosi qoftë edhe një gur paqeje për të ndaluar këtë kasaphanë.
Duke qenë të vetëdijshëm për mundësitë dhe kapacitetet tona si shqiptarë, ne kërkojmë që drejtuesit tanë politikë dhe fetarë, dhe jo vetëm, të qëndrojnë në anën e duhur të historisë, që është ana e së drejtës, humanizmit dhe së vërtetës.
Gaza sot është kauza e njerëzimit, kauza e drejtësisë dhe e ndërgjegjes universale.
Ne, hoxhallarët e Shqipërisë e ngremë këtë apel me besimin se fjala e së vërtetës nuk shuhet kurrë, sepse Zoti i botëve është në anën e atyre që qëndrojnë për të drejtën.
Zoti është dëshmitar i fjalëve dhe qëndrimeve tona.
Emrat e miratuesve të këtij apeli:
1. Adil Cukali
2. Admirim Gega
3. Adriatik Çela
4. Afrim Smakaj
5. Agim Balla
6. Agim Reçaj
7. Agim Shehu
8. Agron Krriku
9. Ahmed Kalaja
10. Ahmed Pisha
11. Ahmed Xhafa
12. Ainaldo Mali
13. Alban Bullari
14. Alban Gorishti
15. Alban Kodra
16. Alban Puka
17. Albano Kaleci
18. Altin Beka
19. Altin Çullaj
20. Altin Kroji
21. Altin Plumbi
22. Altin Shehu
23. Andi Topi
24. Antonio Sheqi
25. Arben Pizga
26. Arben Shosha
27. Arbër Male
28. Arbër Peza
29. Ardit Hoxhllaku
30. Arjan Gazidede
31. Arjan Kutelli
32. Arjan Ymeraj
33. Arjol Gjuci
34. Arlent Kazani
35. Armand Çelislami
36. Armando Hoxha
37. Armando Osmani
38. Avni Lala
39. Avni Lloti
40. Avni Zeqiri
41. Bashkim Fejzo
42. Bashkim Selmani
43. Behar Ciku
44. Behar Kaçeli
45. Besim Dervishi
46. Besim Haka
47. Besnik Demrozi
48. Betim Lushi
49. Bilal Shkrepi
50. Bilal Teqja
51. Bledar Shehu
52. Bledar T. Haxhiu
53. Bledar Taku
54. Bledi Leka
55. Bujar Curri
56. Bujar Lala
57. Çlirim Shehu
58. Danel Mulla
59. Dashnor Karaboja
60. Daud Çaça
61. Denis Coka
62. Dëshir Sheshi
63. Diamant Muja
64. Dorian Balliu
65. Dritan Dorzi
66. Dritan Muho
67. Dritan Shaho
68. Durim Aliaj
69. Edmond Ajdini
70. Edmond Çifliku
71. Edmond Dema
72. Edmond Reçi
73. Eduart Baholli
74. Eduart Jaho
75. Eduart Sula
76. Eduart Shefkiu
77. Eduart Shtrezi
78. Edvin Ruka
79. Elios Dollani
80. Eljos Lamaj
81. Elton Harxhi
82. Elvis Mema
83. Emiljano Myrteza
84. Emiljano Rripi
85. Enes Mata
86. Enklid Pelari
87. Erald Allmeta
88. Erjon Hasmegaj
89. Ermir Saraçi
90. Ervin Juku
91. Ervin Murati
92. Ervin Qylafku
93. Ervis Begolli
94. Ervis Sulaj
95. Erzen Pashaj
96. Esat Xhakja
97. Fadil Bardhoshi
98. Fatjon Elezi
99. Fatjon Isufi
100. Fatmir Bajrami
101. Fatmir Idrizi
102. Fatmir Kepi
103. Fatmir Sulaj
104. Ferbent Dura
105. Ferid Piku
106. Fikret Shaptafa
107. Flamur Hoxha
108. Flamur Kanina
109. Florant Coka
110. Flori Kola
111. Florian Meçe
112. Gazmir Rrustaj
113. Genc Aga
114. Genc Plumbi
115. Genti Pollo
116. Gentian Faqoli
117. Gentian Nela
118. Gentian Rushiti
119. Gentjan Sala
120. Gëzim Lika
121. Gëzim Peraj
122. Gilman Kazazi
123. Gliserd Taku
124. Gramoz Jaho
125. Haki Hoxha
126. Halil Ajdini
127. Halil Gazidede
128. Halil Kanina
129. Hamza Lami
130. Hanmir Doka
131. Hasan Malja
132. Haxhi Gjediku
133. Idriz Çela
134. Ilir Allasufi
135. Ilir Allkja
136. Ilir Curri
137. Ilir Delibashi
138. Ilir Demiri
139. Ilir Haruni
140. Ilir Hoxha
141. Ilmi Proshka
142. Indrit Lita
143. Indrit Plangaj
144. Iqmet Bilali
145. Irfan Tota
146. Ismet Behluli
147. Ismet Dervishi
148. Jetnor Lika
149. Justinian Topulli
150. Kasem Hafizi
151. Kastriot Bardhi
152. Kastriot Dautllari
153. Kelmend Korra
154. Klement Binaj
155. Klement Vrapi
156. Klevis Vinjaku
157. Klodjan Mulita
158. Klodjan Zaimaj
159. Korab Kaja
160. Krenar Sadushi
161. Lavdim Llushi
162. Ledio Muka
163. Ledion Pupuleku
164. Lorenc Balliu
165. Lulzim Gashi
166. Lulzim Plloçi
167. Lutfi Nasufi
168. Mahmut Xhembulla
169. Marken Dobroniku
170. Medi Bardhi
171. Mensur Rapaj
172. Merxhan Shehu
173. Mevlad Çollaku
174. Mexhit Rexha
175. Mirald Cake
176. Mirel Haskoja
177. Mirel Mazelli
178. Mitat Daja
179. Mitat Kacollja
180. Mufit Shehu
181. Muhamed Estrefi
182. Muhamed Zaimi
183. Muharrem Çela
184. Muharrem Gjoka
185. Munir Salkurti
186. Murat Basha
187. Naim Babasi
188. Naim Drijaj
189. Namik Murto
190. Nasuf Hoxha
191. Nazmi Kurti
192. Neki Kaloshi
193. Olsi Aluku
194. Omer Garunja
195. Pëllumb Bajrami
196. Platon Llana
197. Qemal Shehi
198. Redian Spahiu
199. Renard Sadikllari
200. Renato Numanaj
201. Resul Çela
202. Rexhep Doka
203. Rexhep Gajta
204. Rexhep Milaqi
205. Rifat Bajrami
206. Roland Hoxha
207. Sabahudin Jashari
208. Sadri Ujkaj
209. Saimir Alushi
210. Saimir Ismaili
211. Saimir Kokiçi
212. Sajmir Kola
213. Sajmir Rusheku
214. Sami Jusufi
215. Seit Zekaj
216. Sejdin Strazimiri
217. Selami Deliu
218. Setki Vranezi
219. Silvan Mehmetaj
220. Sokol Kondakçiu
221. Shaqir Shahu
222. Shejdi Shehu
223. Shemsi Gërdeci
224. Shkëlqim Hasula
225. Shkëlqim Heta
226. Shkëlqim Sykaj
227. Shkëlqim Shabanaj
228. Shpëtim Daku
229. Tahir Shaba
230. Tahir Zenelhasani
231. Tasim Darsi
232. Tomor Boriçi
233. Urim Rexhepi
234. Uthman Agolli
235. Vebi Cami
236. Vendim Plaku
237. Vladimir Kera
238. Xheladin Sala
239. Xhemis Stafa
240. Xhevahir Bala
241. Xhevahir Çelislami
242. Xhevahir Jata
243. Xhino Isak
244. Ylber Drizi
245. Ylber Kotarja
246. Ylber Tafa
247. Zenel Dervishi
248. Korab Shehu
249. Mustafa Brahja
_____
Shënim:
Çdokush prej hoxhallarëve, që dëshiron të shtojë emrin e tij, lista është e hapur dhe mund ta ripostojë duke shtuar emrin e tij.