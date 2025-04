Aplikacionet e shëndetit: “Miq apo armiq”? Ja çfarë thonë studimet

Ekzistojnë aplikacione dhe pajisje që gjurmojnë pothuajse çdo aspekt të mirëqenies sonë, si për shembull se sa orë flemë dhe cilësia e gjumit, hapat tona në ditë, kontrolli i mesntruacioneve, etj. Vlerësohet se mbi 311 milionë njerëz përdorin aplikacione të mirëqenies për të ndjekur përparimin e tyre dhe për të qëndruar në përputhje me qëllimet e tyre.

Teknologjia e veshjes ka fituar shumë mbështetës, pasi pajisjet inteligjente, si orët inteligjente dhe gjurmuesit e fitnesit apo aktivitetit, janë bërë pjesë përbërëse e stërvitjeve tona. Këto pajisje monitoruese ofrojnë reagime të vazhdueshme për gjendjen e shëndetit tonë. Problemi është se ata mund të na stresojnë kur zbulojmë se matjet nuk janë ato që prisnim. Një studim që u fokusua veçanërisht te njerëzit me fibrilacion atrial raportoi se ata që mbanin pajisje monitorimi dukeshin më të shqetësuar dhe më të shqetësuar për simptomat e tyre. Ekspertët shpjegojnë se ky është “efekti i topave të borës”, i cili rrit shanset që përdoruesit të lidhen me statistikat dhe jo me mirëqenien e tyre të përgjithshme.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ata që përdorin gjurmues fitnesi do të kenë probleme të shëndetit mendor.

Përdorimi i aplikacioneve të shëndetit të lidhur me problemet e të ngrënit

Në fakt, ekipi hulumtues kreu një rishikim sistematik të literaturës për të shqyrtuar pasojat negative të përdorimit të këtyre aplikacioneve. Në studimin e publikuar në revistën shkencore Body Image , u duk se përdoruesit më të rinj të aplikacioneve të mirëqenies prireshin të kishin një marrëdhënie të dobët me ushqimin dhe shqetësime për imazhin e trupit të tyre.

“Aplikacionet e dietës dhe fitnesit promovohen si mjete për përmirësimin e shëndetit, megjithatë, ato mund të kenë edhe pasoja negative të padëshiruara, si krijimi i presionit për të arritur qëllimet, shqetësimet për imazhin e trupit dhe provokimi i ndjenjës së fajit nëse qëllimet nuk arrihen”, theksojnë autorët e studimit.

“Ndërsa ka prova që këto mjete mund të jenë efektive në rritjen e aktivitetit fizik, hulumtimi ynë fokusohet në pasojat negative që mund të kenë për disa përdorues”, shtojnë ata.

“Fokusimi në kufizimin e dietës dhe humbjen e peshës mund të përforcojë sjelljet kufizuese ose të tepruara, duke rritur shqetësimet për njerëzit që kanë probleme me peshën ose imazhin e trupit”. “Ndërsa disa përdorues kanë raportuar përvoja pozitive, të tilla si rritja e ndërgjegjësimit dhe motivimit, implikimet më të gjera të shëndetit mendor kërkojnë konsideratë të kujdesshme, veçanërisht në popullatat e cenueshme si adoleshentët,” përfundojnë ata.