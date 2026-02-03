Apple po eksploron në mënyrë aktive një iPhone të palosshëm

Muajt e fundit kanë qenë të mbushur me thashetheme për iPhone Fold, i cili pritet të lansohet më vonë këtë vit, por Apple thuhet se tashmë po eksploron mundësitë për një pajisje më kompakte.
Sipas Mark Gurman të Bloomberg, Cupertino tashmë po eksploron mundësitë për të sjellë në treg një “iPhone katror, si guaskë molusku”.
Zhvillimi i tij thuhet se është duke u shqyrtuar brenda laboratorëve të Apple, transmeton Telegrafi.
Gurman nuk dha asnjë detaj shtesë ose një datë të mundshme lansimi për iPhone Flip dhe gjithashtu përmendi se nuk ka garanci se do të dalë në treg.
Apple së pari do të duhet të testojë tregun me iPhone Fold në stilin e librit dhe të shohë se si do të reagojnë konsumatorët.
Një iPhone i palosshëm është përfolur se është në zhvillim për disa vite tani, me raportet e mëparshme që sugjerojnë se Apple ka të paktën dy versione prototipi.