Apple prezanton koleksionin e ri për shtëpi inteligjente

Apple ka prezantuar koleksionin e ri të pajisjeve për shtëpi inteligjente, të quajtur Apple Home Collection, i cili synon ta bëjë menaxhimin e pajisjeve shtëpiake më të thjeshtë dhe më të sigurt.
Koleksioni përfshin kamera për ambiente të brendshme dhe të jashtme, zile dhe brava inteligjente, termostate, si dhe sensorë për matjen e temperaturës dhe lagështisë. Pajisjet janë zhvilluar në bashkëpunim me LG Electronics dhe Schneider Electric.
Në qendër të këtij sistemi është integrimi me iPhone dhe aplikacionin Apple Home, përmes të cilit përdoruesit mund t’i konfigurojnë dhe kontrollojnë pajisjet pa pasur nevojë për aplikacione shtesë apo llogari të veçanta.
Sistemi i kamerave përfshin katër modele me rezolucion deri në 2.5K. Ato mund të identifikojnë njerëz, fytyra të njohura, kafshë shtëpiake, automjete dhe pako. Regjistrimet mund të ruhen përmes shërbimit iCloud+, në varësi të planit të pajtimit.
Një nga veçoritë e kamerës së brendshme është mundësia e ndryshimit automatik të këndit të saj kur banorët kthehen në shtëpi, duke ndërprerë mbikëqyrjen e hapësirës.
Koleksioni përfshin edhe një bravë inteligjente, e cila mundëson hapjen e derës me iPhone ose Apple Watch të pajtueshëm, me kod PIN apo me çelës rezervë. Përdoruesit mund t’u japin edhe mysafirëve qasje në banesë përmes aplikacionit Apple Home.
Për menaxhimin e energjisë, Apple ka përfshirë termostate inteligjente nga LG dhe Schneider Electric. Ato mund ta përshtatin temperaturën sipas pranisë së banorëve dhe rutinës së tyre, ndërsa ofrojnë edhe mundësi për përcjelljen e konsumit të energjisë.
Pajisjet mund të funksionojnë së bashku përmes komandave të automatizuara. Për shembull, kur banori largohet nga shtëpia, sistemi mund t’i kyçë dyert dhe t’i aktivizojë kamerat. Po ashtu, përdoruesit mund të kontrollojnë disa funksione të shtëpisë përmes një komande të vetme.
Apple thekson se privatësia është një nga përparësitë e sistemit. Të dhënat mbrohen me enkriptim nga skaji në skaj, ndërsa pajisjet mbështesin standardin Matter, i cili mundëson komunikimin mes produkteve të ndryshme të shtëpisë inteligjente.
Shitja e pajisjeve të reja pritet të nisë në dhjetor, ndërsa disa produkte të tjera do të dalin në treg në fillim të vitit 2027. Çmimet ende nuk janë bërë të ditura.