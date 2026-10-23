WhatsApp sjell një funksion të shumëkërkuar

Përdoruesit e WhatsApp-it së shpejti mund të kenë mundësinë të planifikojnë dërgimin e mesazheve, fotografive dhe videove në një kohë të caktuar, pa pasur nevojë t’i dërgojnë ato menjëherë.
Funksioni i shumëkërkuar është zbuluar në versionin beta të WhatsApp-it për Android, me numër 2.26.8.11, sipas portalit WaBetaInfo.
Mundësia e re do t’u lejojë përdoruesve të zgjedhin datën dhe orën kur dëshirojnë që mesazhi të dërgohet. Për ta aktivizuar, ata do të duhet të mbajnë të shtypur butonin e dërgimit, pas së cilës do të shfaqet një dritare për caktimin e kohës.
Aplikacioni do të ketë gjithashtu një seksion të veçantë ku përdoruesit mund t’i menaxhojnë mesazhet e planifikuara para se ato të dërgohen.
Një nga veçoritë kryesore është se mesazhet do të dërgohen në kohën e caktuar edhe nëse pajisja nuk është e lidhur me internetin. Funksioni do të mbështesë tekstin, lidhjet, fotografitë dhe videot, ndërsa mesazhet do të vazhdojnë të mbrohen nga enkriptimi nga skaji në skaj.
Sipas informacioneve të publikuara, mesazhet do të mund të planifikohen nga të paktën 10 minuta pas kohës aktuale deri në dy javë më vonë. Mundësia do të jetë e disponueshme edhe në bisedat në grup.
Dërgimi i planifikuar i mesazheve është një funksion që përdoruesit e kanë kërkuar prej kohësh. Aplikacioni konkurrues Telegram e ofron këtë mundësi që nga viti 2019.
Për momentin, funksioni është në fazën e testimit dhe është i disponueshëm vetëm për disa përdorues të versionit beta të WhatsApp-it për Android.
Pritet që në javët e ardhshme të zgjerohet te më shumë përdorues, ndërsa ende nuk është bërë e ditur data e saktë e lansimit për të gjithë.