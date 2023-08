Apple zyrtarisht cakton datën e lansimit të iPhoneit të ri

Apple edhe zyrtarisht ka njoftuar se ngjarja e lansimit të produkteve të reja, përfshirë linjën e iPhone 15, do të mbahet më 12 shtator.

Gjiganti teknologjik ka publikuar posterin për ngjarjen dhe në të ka shfaqur ngjyrat e shumëpërfolura të linjës së iPhone 15.

Çka pritet të sjellë kjo ngjarje:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus do të kenë veçoritë kryesore të iPhone 14, përfshirë çipin A16 dhe kamerë 48 megapikselë. Po ashtu do të përfshihen llojet e reja të ngjyrave e mbushja në formatin USB-C.

iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max do të përjetojnë më shumë ndryshime:

Çipin A17, procesori i parë trenanometërsh në telefon

Butonin që zëvendëson ndërprerësin e zërit

Kornizë titani, materiali që zëvendëson çelikun

Dizajn i rifreskuar me korniza më të holla e skaje të lakuara

Porti USB-C

Bateri të përmirësuar

Zoom më të mirë të kamerës

Ngjyrat e hirta dhe e kaltër e mbyllët që zëvendësojnë arin dhe vjollcën

Hapësirë më të madhe

Çmime prej 1099 dhe 1199 dollarësh

Po ashtu pritet të lansohen edhe dy ora të reja.

Ngjarja do të organizohet të martën e 12 shtatorit, në mbrëmje sipas kohës lokale në Kosovë. /koha