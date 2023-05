Arrestohet ish-kryeministri i Pakistanit Imran Khan – VIDEO

Ish-kryeministri i Pakistanit, Imran Khan, është arrestuar jashtë Gjykatës së Lartë në kryeqytetin Islamabad.

Khan po paraqitej në gjykatë me akuza për korrupsion, të cilat ai thotë se janë të motivuara politikisht.

Pamjet treguan forcat paraushtarake në transportues të blinduar të personelit që ndalonin Khanin pasi ai hyri në kompleksin e gjykatës, përpara se ta largonin.

Ai u rrëzua nga posti i kryeministrit në prill të vitit të kaluar dhe që atëherë ka bërë fushatë për zgjedhje të parakohshme.

Dhjetëra raste janë ngritur kundër Khanit që kur ai u rrëzua nga pushteti. Forcat e sigurisë janë përpjekur të arrestojnë atë në disa raste të mëparshme në rezidencës e tij në Lahore, por u bllokuan nga mbështetësit e tij.

Nëntorin e kaluar ai i mbijetoi një sulmi me armë në një kolonë derisa po zhvillonte një marshim proteste.

Të hënën, ushtria e paralajmëroi atë të mos bënte “akuza të pabaza” pasi ai akuzoi përsëri një oficer të lartë për komplot për ta vrarë. /koha

