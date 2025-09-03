Arsyet e forta përse duhet të hani një lugë mjaltë përpara gjumit

Të konsumoni një lugë mjaltë përpara gjumit mund të ofrojë disa përfitime për shëndetin dhe gjumin tuaj.

Përmirësimi i cilësisë së gjumit

Mjalti stimulon prodhimin e melatoninës, një hormon që ndihmon trupin të relaksohet dhe të hyjë në fazat e gjumit të thellë.

Rregullimi i niveleve të sheqerit në gjak

Mjalti ndihmon në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak gjatë natës, duke parandaluar zgjimet e papritura.

Nxitja e metabolizmit të trurit

Glukoza natyrale te mjalti furnizon trurin me energji gjatë gjumit, gjë që ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe funksionit njohës.

Mbështetja e sistemit imunitar

Mjalti ka veti antibakteriale dhe antioksiduese që ndihmojnë në forcimin e imunitetit.

Zbutja e kollës dhe e fytit të irrituar

Nëse keni kollë ose ndjeni irritim në fyt, mjalti mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre simptomave, duke ju ndihmuar të flini më mirë.

