Arsyet e forta përse duhet të hani një lugë mjaltë përpara gjumit

Të konsumoni një lugë mjaltë përpara gjumit mund të ofrojë disa përfitime për shëndetin dhe gjumin tuaj.
Përmirësimi i cilësisë së gjumit
Mjalti stimulon prodhimin e melatoninës, një hormon që ndihmon trupin të relaksohet dhe të hyjë në fazat e gjumit të thellë.
Rregullimi i niveleve të sheqerit në gjak
Mjalti ndihmon në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak gjatë natës, duke parandaluar zgjimet e papritura.
Nxitja e metabolizmit të trurit
Glukoza natyrale te mjalti furnizon trurin me energji gjatë gjumit, gjë që ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe funksionit njohës.
Mbështetja e sistemit imunitar
Mjalti ka veti antibakteriale dhe antioksiduese që ndihmojnë në forcimin e imunitetit.
Zbutja e kollës dhe e fytit të irrituar
Nëse keni kollë ose ndjeni irritim në fyt, mjalti mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre simptomave, duke ju ndihmuar të flini më mirë.