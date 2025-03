Audi e pranon, cilësia e enterierit të veturave ka qenë më e mirë në të kaluarën

Që nga mesi i viteve 1990, Audi ka qëndruar për cilësi të pakompromis në punim dhe materiale si asnjë markë tjetër.

Kjo hodhi themelet për ngritjen e tij nga një korporatë me pamje disi të brishtë në një prodhues premium në të njëjtin nivel me Mercedes dhe BMW për sa i përket imazhit.

Por, kohët e fundit, megjithatë, ky imazh duket se ka filluar të lëkundet.

Kaosi i fundit i menaxhimit të Audi rezultoi në vonesa të konsiderueshme në prezantimin e modeleve të reja jetike.

Por gjashtë modele të reja debutuan vetëm vitin e kaluar: A6 E-Tron, Q6 E-Tron, A5 sedan, A5 Avant, Q5 SUV dhe Q5 Sportback.

Përveç kësaj, A6 Avant me motorë me djegie do të prezantohet brenda pak javësh.

Audi ka mbyllur me siguri boshllëqe të rëndësishme në portofolin e saj të modeleve.

Megjithatë, një vështrim më i afërt i automjeteve të reja zbulon menjëherë problemin e radhës.

Cilësia e materialeve të përdorura në ambientet e brendshme të A6 E-Tron, Q5 dhe modeleve të tjera Audi është, në disa raste, shumë zhgënjyese dhe shumica e klientëve të rregullt të Audi ka të ngjarë ta shohin atë të pakuptueshme.

Këtë e pranoi edhe Shefi i Komunikimit të Produkteve dhe Teknologjisë në Audi.

“Sigurisht që kemi qenë më të mirë për sa i përket cilësisë në të kaluarën, por do të arrijmë përsëri”, tha ai.

Për më tepër, zyrtarë të tjerë të Audi shprehën perspektivën e përmirësimeve në këtë fushë në të ardhmen e afërt.