Audi e pranon se duhet ‘të rikthehet’ më fuqishëm

Mund të thuhet me siguri se Audi nuk është në formën e saj më të mirë.
Shitjet ranë me 11.8% vitin e kaluar në 1.67 milion automjete, dhe gjysma e parë e vitit 2025 nuk duket shumë mirë.
Deri në qershor, dërgesat ranë me 5.9% në 783,000 vetura krahasuar me gjashtë muajt e parë të vitit 2024.
Megjithatë, fluksi i fundit i modeleve të reja duhet të ndihmojë në ndryshimin e situatës dhe të tërheqë blerësit nga rivalët e përbetuar BMW dhe Mercedes, të cilët janë të dy përpara në garën e shitjeve.
Automjete si Q3, Q5, A5 dhe A6 janë gati të sulmojnë konkurrencën.
Por CEO i Audi, Gernot Dollner, pranon sinqerisht se ka shumë punë përpara.
“Nuk dua të flas shumë për këtë, duhet të kthehemi në rrugën e duhur tani.”
Dollner premtoi një epokë të re në Audi.