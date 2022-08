Audi është duke përgatitur disa modele të reja, mes tyre edhe Q9

Muajin e kaluar Audi prezantoi SUV-in e ri Q6, i cili u bë modeli më i madh i markës gjermane, por një tjetër SUV i madh është në përgatitje.

Cikli i planifikimit të produktit të Audi është ndryshuar nga sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës dhe mungesat globale të çipave, por kompania ende planifikon të ndalojë së shpejti shitjen e modeleve me motorë me djegie të brendshme, me secilin model që të ketë të paktën një cikël tjetër prodhimi përpara se të bëhet tërësisht elektrik.

Modeli më interesant që pritet është SUV Q9, i cili do të gjejë vendin e tij mbi Audi Q7 dhe do të konkurrojë me BMW X7 dhe Mercedes GLS. Q9 pritet të vijë në vitin 2025, ndoshta si modeli i fundit me motor SUS.

Ndërkohë, Q8, duke përfshirë versionet S dhe RS, merr një rifreskim në fund të 2023 me një sistem hibrid të butë 12 volt dhe përmirësime të sistemit info-argëtues. Q7 do të pësojë ndryshime të ngjashme, por vetëm në vitin 2025. Q5 popullor do t’i nënshtrohet gjithashtu një ridizajnimi të madh në 2025 dhe do të qëndrojë në prodhim deri në vitin 2033 kur Audi të tërhiqet nga motori i tij konvencional. Më në fund, Q3 pritet në 2024 me një sistem hibrid të butë.

Sa i përket sedanit, A8 nuk ka gjasa të shohë ndonjë ndryshim përpara përfundimit të prodhimit. A7 do të ketë një ndryshim në fytyrë në vitin 2025, ndërsa A6 do të marrë teknologjinë e ndihmës së shoferit dhe një sistem hibrid të butë në gjysmën e dytë të këtij viti. A4 dhe A5 do të rifreskohen në 2024, dhe A3 vetëm në 2025.

Lajmi i keq ka të bëjë me R8, i cili nuk do të jetojë më gjatë në formën e tij aktuale. Supervetura me motor V10 do të kalojë në makinë elektrike pas përfundimit të prodhimit të modelit aktual. Audi dëshiron të vazhdojë me modelin TT me të njëjtin kapacitet, por gjenerata e ardhshme nuk është konfirmuar.

Një numër modelesh elektrike priten nga Audi, duke përfshirë Q4 E-tron që do të vijë pak më vonë këtë vit, A6 E-tron që vjen në 2024, projekti Artemis EV në 2026 dhe modele të tjera të bazuara në platformën PPE në 2025. E-tron do të marrë rifreskimin e tij të fundit në vitin 2023, ndërsa E-tron GT do të marrë një rifreskim në mes të ciklit në 2025.