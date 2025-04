Barça me shumë vështirësi mposht Leganesin

Skuadra e Barcelonës i ka fituar pikët e plota në ndeshjen që ishte e vlefshme për javën e 31-të të La Ligas.

Barça me shumë vështirësi e mposhti të shtunën mbrëma Leganesin në udhëtim me rezultatin, 1:0.

Gjiganti katalunas fitoi fal autogolit të shënuar nga qendërmbrojtësi spanjoll, Jorge Saenz de Miera Colmeiro, në minutën e 48-të.

Skuadra e drejtuar nga trajneri, Hansi Flick, të mërkurën e fitoi çerekfinalen e parë të Ligës së Kampionëve ndaj Borussia Dortmundit me rezultatin e thellë, 4:0.

Ndeshja e kthimit mes këtyre dy skuadrave zhvillohet të martën e ardhshme.

Barça edhe pas 31 ndeshjeve të zhvilluara e mban vendin e parë me 70 pikë. Reali është i dyti me shtatë pikë më pak, por po ashtu me një ndeshje më pak të zhvilluar.

Leganesi renditet në pozitën e parafundit me 28 pikë. Po lufton për mbetje në ligë.