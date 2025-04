Barcelona edhe një hap afër titullit

Dani Olmo ka shënuar gol, ndërsa Barcelona ka bërë edhe një hap të madh drejt titullit të kampionit të Spanjës.

Të martën, Barcelona fitoi 1:0 në ndeshjen ndaj Mallorcas. Ndeshja ishte e vlefshme për xhiron e 33-të të La Ligas spanjolle.

Ylli spanjoll shënoi golin e vetëm me të filluar pjesa e dytë, saktësisht në minutën e 46-të.

Barcelona është forcuar në vendin e parë me 76 pikë. Real Madridi është në vendin e dytë me 69 pikë. Mallorca zë vendin e shtatë me 44 pikë. Mallorcas i mungoi sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi. Ai po i mungon Mallorcas shkaku i lëndimit.

Deri në fund të edicionit kanë mbetur edhe pesë xhiro.