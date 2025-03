Barcelona mposht bindshëm Gironën

Barcelona ka arritur një fitore bindëse ndaj Gironës në La Liga.

“Blaugranat”, po vazhdojnë në rrugën e tyre për titull pasi mposhtën rivalin katalunas, Gironën më rezultat të thellë 4-1.

Golat u realizuan Krejci(autogol), në fund të pjesës së parë, Leëandoëski në minutën e 61-të dhe 77-të dhe Torres në minutën e 86-të për Barcelonën.

Ndërsa për Gironën shënoi Danjuma, në minutën e 53-të të ndeshjes.

Me këtë fitore Barcelona mbetet në krye të tabelës, me 66 pikë, ndërsa Girona në pozitën e 13-të me 34 pikë