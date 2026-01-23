Ballina Artikuj Bëj mirë, do të gjesh mirë

Bëj mirë, do të gjesh mirë

Prof.Dr. Rrahman Ferizi

Një njeri, duke udhëtuar në një vend të panjohur më herët, has në një person i cili kishte rënë në një greminë bashkë me makinën e tij. Ai ndalet dhe e ndihmon me gjithë mundësitë që kishte, derisa arrin ta nxjerrë në rrugë të sigurt.
Personi, i mahnitur nga ndihma e këtij udhëtari të panjohur, i thotë: “Si mund ta kthej këtë ndihmë, me të cilën ma shpëtove jetën?”
“Thjesht,” ia kthen udhëtari.
“Si?” e pyet i shpëtuari.
“Nëse ndonjëherë has në një rast të tillë dhe dikush ka nevojë për ndihmën tënde, vepro ashtu siç të ndihmova unë ty.”
Porosi: Njeriu është aksionar i veprës së mirë; mirësia nuk humbet, por shumëzohet te ata që e përcjellin.

Pèrgatiti: Rrahman FERIZI

