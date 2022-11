Belgjikë, hyn në fuqi java me 4 ditë pune

Praktika që mundëson punonjësit në Belgjikë të punojnë 4 ditë në vend të 5 ditëve në javë ka filluar të zbatohet nga dita e sotme, raporton Anadolu Agency (AA).

Rregullorja, e cila u nxor pasi partitë pjesë të qeverisë së koalicionit arritën marrëveshjen për reformën në jetën e punës në qershor, hyri në fuqi sot.

Me këtë rregullore punonjësit do të mund të kërkojnë nga punëdhënësi që të punojnë 4 ditë. Nëse punonjësi dëshiron dhe bie dakord me punëdhënësin, kohën prej 38 orësh në javë do të mund ta përfundojë për 4 ditë në vend të 5 ditëve.

Ata që mund të përfitojnë nga kjo mundësi do të mund të marrin 3 ditë pushim fundjavë ose të përdorin lejen shtesë 1-ditore gjatë javës. Kjo mundësi mund të vazhdojë për 6 muaj si rezultat i një marrëveshjeje me punëdhënësin. Marrëveshja mund të vazhdojë me marrëveshje të ndërsjellë në fund të 6 muajve.

Punëdhënësit kanë të drejtë të refuzojnë një kërkesë të tillë. Por, refuzimi kërkohet të bazohet në një arsyetim të drejtë.

Disa organizata, duke e kritikuar praktikën, tërheqin vëmendjen për mangësitë e përqendrimit të ngarkesës së punës në 4 ditë në vend të 5 ditëve për vendet e punës.

Gjithashtu theksohet se punonjësit mund të kalojnë një kohë të gjatë jashtë shtëpisë së bashku me kohën e kaluar në rrugën për në shtëpi pas orëve të gjata të punës, gjë që mund të ketë efekte negative.