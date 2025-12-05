Bitcoin bie ndjeshëm pasi Kina dyfishon ndalimin e kriptomonedhave

Banka Popullore e Kinës (PBoC), banka qendrore e vendit, ka përsëritur vendimin e saj se aktivitetet e aseteve dixhitale janë të paligjshme në Kinë, duke dyfishuar ndalimin e saj të kriptovalutave, gjë që çoi në rënien e tregut të kriptovalutave dhe humbjen e Bitcoin prej 5% në 24 orët e fundit.
PBoC përmendi rreziqet që lidhen me asetet kripto, veçanërisht në stablecoin-et, për vendimin e saj, duke i deklaruar monedhat virtuale të papërdorshme si para në treg. Banka është gjithashtu e angazhuar për të mbajtur një mbikëqyrje të rreptë mbi kriptovalutat në luftën e saj kundër aktiviteteve të paligjshme, shkruan Anadolu.
Vlera totale e tregut të kriptovalutave ra në 2.93 trilion dollarë, ndërsa Bitcoin ra nën 92,000 dollarë pas vendimit të Kinës.
Bitcoin e filloi vitin rreth 93,425 dollarë, por ra në afërsisht 74,500 dollarë në prill pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump krijoi pasiguri të konsiderueshme me tarifat e tij reciproke gjithëpërfshirëse.
Ai u rikuperua pasi pasiguria e tarifave u zbeh dhe Rezerva Federale e SHBA-së hyri në ciklin e saj të uljes së normave të interesit, duke arritur një rekord prej 126,199 dollarësh në tetor. Fitimi vjetor i Bitcoin u rrit në rreth 35% në atë pikë.