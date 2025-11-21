Bitcoin vazhdon trendin e rënies

Bitcoin shënoi sot rënie mbi 4.4 për qind, ndërsa pritjet e Rezervës Federale të SHBA-së për uljen e normës së interesit ranë më tej.
Kriptomonedha më e madhe u tregtua me 88.640 dollarë në mbrëmje, pasi ra nën nivelin e 90 mijë dollarëve për herë të parë që nga prilli të martën, raporton KosovaPress.
Të dhënat nga CoinMarketCap treguan se vlera e tregut global të kriptomonedhës, përfshirë Bitcoin, ra me rreth 5.4 për qind në 24 orët e fundit në 3.02 trilion dollarë.
Kapitalizimi i tregut të Bitcoin ra me 5.1 për qind gjatë ditës së kaluar në 1.76 trilion dollarë, ndërsa vëllimi i tregtimit ditor ra me 35 për qind në 74 miliardë dollarë.
Humbjet javore të kriptomonedhës më të madhe u shtrinë në 12.5 për qind që nga e mërkura.
Bitcoin ra në 74.400 dollarë në prill 2025, pasi tarifat e presidentit të SHBA-së Donald Trump përfshinë tregjet financiare globale.
Ndërkohë, një shitje në tregun e kriptovalutave në fillim të muajit të kaluar çoi në më shumë se 19 miliardë dollarë likuidime, duke ulur vlerën e tregut global të kriptovalutave, përfshirë Bitcoin, me më shumë se 1 trilion dollarë.