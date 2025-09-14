Bosch: UÇK-ja ishte këmba e NATO-s në tokë

Ish-ambasadori holandez në Kosovë, Robert Bosch, ka thënë se UÇK-ja ishte këmba e NATO-s në tokë.
Bosch ka theksuar se ta quash Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) kriminale, është ofendim për vet NATO-n.
“Ta quash UÇK-në kriminale, kur je duke punuar me NATO-n, është ofendim i madh edhe për NATO-n. Kjo sepse NATO-ja nuk bashkëpunon me organizata kriminale. UÇK-ja ishte çizmja e NATO-s në tokë. UÇK-ja dhe NATO-ja bashkëpunonin ngushtë së bashku”, ka thënë ai gjatë fjalimit të tij në protestën e mbajtur të dielën në Hagë.
Ai ka deklaruar se në kohën kur ishte në Kosovë kanë pasur presion për t’u bërë thirrje liderëve kosovarë që ta themelonin gjykatën speciale.
Ka shtuar se nuk i pëlqente kjo ide pasi serbët nuk ishin të akuzuar të kësaj gjykate.
“Më kujtohet mirë kur takova Thaçin dhe ai ishte pak i shqetësuar. Unë i thash se nëse do të jetë gjyq i drejtë ti do të jesh i lirë për shkak të mungesës së provave. Por unë nuk kisha të drejtë, sepse gjyqi nuk ishte aq serioz sa unë kisha pritur. Sepse siç e mbani mend raportin e Dick Martyt për trafikim të organeve, ai doli të ishte i rreme. Sepse vet gjyqtari kishte ardhur në përfundim se nuk kishte një gjë të tillë dhe ishte trillim i serbëve. Pra do të duhej të mbyllej gjykata sepse nuk kishte kuptim të vazhdonte më”, ka thënë ai.