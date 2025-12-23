Britanikët po e përdorin inteligjencën artificiale për mbështetje emocionale

Një në tre të rritur në Mbretërinë e Bashkuar po përdorin inteligjencën artificiale (IA) për mbështetje emocionale ose për ndërveprim social, sipas një hulumtimi të publikuar nga një organ qeveritar.
Dhe një në 25 persona kthehet te kjo teknologji për mbështetje ose bisedë çdo ditë, tha Instituti i Sigurisë së IA-së (AISI) në raportin e tij të parë.
Raporti bazohet në dy vjet testimesh të aftësive të më shumë se 30 modeleve të avancuara të IA-së, të cilat nuk janë emëruar, duke mbuluar fusha kritike për sigurinë, përfshirë aftësitë kibernetike, kimi dhe biologji, raporton bbc.
Qeveria tha se puna e AISI-së do të mbështesë planet e saj të ardhshme duke ndihmuar kompanitë të rregullojnë problemet “para se sistemet e tyre të IA-së të përdoren gjerësisht”.
Një sondazh i AISI-së me mbi 2000 të rritur britanikë zbuloi se njerëzit përdorin kryesisht “chatbot” si ChatGPT për mbështetje emocionale ose ndërveprim social, ndjekur nga asistentët zanorë si Alexa e Amazon.
Hulumtuesit gjithashtu analizuan se çfarë ndodhi me një komunitet online prej më shumë se dy milionë përdoruesish të Reddit-it, të dedikuar për diskutimin e shokëve të IA-së, kur teknologjia dështoi.
Ata zbuluan se kur “chatbot” ndërpriten, njerëzit raportuan “simptoma të tërheqjes” të përshkruara nga vetja, si ndjenja ankthi ose depresioni, si dhe ndërprerje të gjumit ose neglizhencë të përgjegjësive të tyre.