Broja prezantohet te Burnley

Armando Broja është futbollisti i ri i Burnleyt.
Klubi i Premier Ligës ka bërë të ditur transferimin përfundimtar të sulmuesit nga radhët e Chelseat, por pa shpjeguar detajet financiare të marrëveshjes.
Broja ka firmosur për 5 vite me klubin e sapongjitur në Premier Ligë dhe pritet të ketë minutat që i kanë munguar në vitet e fundit në eksperiencat e tjera në huazim në skuadra të ndryshme.
“Jam shumë i kënaqur që jam këtu si një futbollist i Burnleyt. Është një periudhë me të vërtetë pozitive për t’u bashkuar me këtë klub përpara fillimit të sezonit të ri të Premier Ligës. Mezi pres të filloj! Ndihem mirë, jam gati dhe jam i emocionuar për sfidën e të luajturit për këtë klub.
Që tani mund ta ndiej mbështetjen nga tifozët. Mund t’ju them të gjithëve se do të jap gjithçka nga vetja sa herë që vesh këtë fanellë të famshme”, tha Broja pas firmosjes së kontratës.