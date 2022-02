Çaji i duhur kundër baktereve që ju sëmurin, si ta përgatisni

Çajrat ngrohtë dhe aromatikë janë mënyra më e mirë për të kaluar pasditet e vjeshtës apo dimrit. Gjithsesi përveçse janë aromatikë e të shijshëm, vlerën e vërtetë e marrin tek shëndeti që i dhurojnë organizmit. Që nga lashtësia mund të themi që janë mënyra më e mirë dhe natyrale për t’i bërë ballë shumë sëmundjeve. Njihen si antioksidantë shumë të mirë, ndihmojnë në shëndetin e mirë të zemrës dhe mbrojnë kockat.

Secili prej çajrave që tregtohet sot në botë ka vetitë e tij të mira për shëndetin. Një prej tyre mjekët e veçojnë, si për llojin ashtu dhe për ndihmën specifike që i jep organizmit. Në këtë artikull do të mësoni se cili është më çaji më i vlefshëm në luftën me bakteret e këqija.

Çfarë janë bakteret e këqija

Sa herë që sëmureni, trupi përjeton një lloj sulmi nga mikroorganizma të jashtëm e të panjohur për të. Kjo mund të përkthehet në viruse që ju sëmurin e mundojnë për një kohë të gjatë. Që prej vitit 1930 për largimin e tyre përdoren masivisht antibiotikët. Këto medikamente për shumë vite kanë qënë efektive në luftën kundër baktereve, por kanë edhe efektet e tyre anësore.

Siç edhe mund t’a dini, janë shumë të fortë dhe nuk mund të konsumohen pa rekomandim nga mjeku. Pavarsisht kësaj të dhënat thonë se antibiotikët konsumohen masivisht në çdo cep të globit, ndërsa toleranca e baktereve të kqija nga këtij ilaçi është rritur. Teksa këto baktere bëhen gjithnjë e më shumë rezistente, mjekët sugjerojnë që të ktheni vëmendjen nga mënyrat natyrale të kurimit. Këto mënyra mund t’i përdorni krahas antibiotikëve të zakonshëm, gjithnjë nëse janë rekomanduar nga mjeku specialist.

Zgjidhja gjendet tek çaji

Një studim nga Universiteti i Mjeksisë dhe Veterinarisë në Mbretërinë e Bashkuar të cilit i referohet AgroWeb.org, tregoi për një faktor specifik që ndihmon në veprimin e antibiotikëve. Bëhet fjalë për çajin jeshil i cili ndihmon shumë punën e antibiotikëve në eleminimin total të baktereve. Kështu që përgjatë kohëve kur po merrni antibiotikë të këshilluar nga mjeku, mundohuni të konsumoni edhe disa flixhanë çaj jeshil. Kjo do të ndihmojë në efikastetitn e ilaçit dhe do ta përforcojë atë. E rëndësishme është që gjithnjë të ruani balancën dhe të mos e teproni me mediakmentet, pasi mund të nxisin një sërë sëmundjesh.

Rreziku nga antibiotikët

Konsumimi i antibiotikëve pa recete ose në raste të panevojshme, mund të kthehet në një problem të vërtetë për të gjithë organizmin. Organizata Botërore e Shëndetit thotë se konsumimi i vazhdueshëm i tyre ul imunitetin dhe mbrojtjen e të gjithë organizmit. Kështu që mundohuni ta evitoni sa më shumë dhe merrni gjithnjë konsultën e mjekut. Ndërkohë në rastet kur e keni të detyrueshme, për të kaluar gripin bashkë me ilaçin, zgjidhni edhe çajin jeshil.

Si ta përgatisni

Mbushni një xhezve me ujë dhe vëreni të ziejë në zjarr mesatar për disa minuta. Kur uji të ziejë hidhni në ujë 4-5 gjethe të njoma çaji ose gjysmë luge çaji gjethe të thata dhe lërini në ujë për disa minuta. Më pas kullojeni ujin me kujdes dhe mund t’a konsumoni duke e shoqëruar me pak limon ose pak mjaltë.