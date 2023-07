Çdo gjë që dimë rreth gjeneratës së 14-të të procesorëve Intel

Gjenerata e 14-të e procesorëve Intel me emrin e koduar Raptor Lake Refresh do të kenë jo vetëm më shumë bërthama por edhe frekuencë më të lartë.

Mund të jemi vetëm 2 javë nga debutimi i radhës modeleve të rëndësishme të procesorëve dhe ka lajme të mira për gamerat.

Gjenerata e 14-të e procesorëve Intel me emrin e koduar Raptor Lake Refresh do të kenë jo vetëm më shumë bërthama por edhe frekuencë më të lartë.

Disponueshmëria

Së pari ato do të funksionojnë në platformën LGA1700 e cila bëhet e para e Intel që prej 3 gjenerata procesorësh. Rivali AMD aktualisht është në platformën AM5 dhe me shumë gjasa do të ofrojë mbështetje akoma më të gjatë.

Gjithsesi përdoruesit e procesorëve si Core i5-12600K me pllakat amë ekzistuese të serive 600 dhe 700 tashmë mund të blejnë një procesor të gjeneratës së 14-të dhe ta instalojnë në bord me një përditësim të vetëm BIOS.

Madje edhe ftohësit e procesorëve të pajtueshëm me LGA1700 do të funksionojnë me gjeneratën e 14-të të procesorëve Intel.

Rritja më e madhe e performancës mund të vijë në segmentin e ulët dhe të mesëm.

Numri i bërthamaveÇdo rritje në numrin e bërthamave konsiderohet një lëvizje e madhe dhe është një prej arsyeve pse AMD e bëri linjën Ryzen aq të suksesshëm në 2017-ën duke ofruar dyfishin e asaj çfarë Intel ofronte.Që atëherë Intel është përgjigjur duke shtuar numrin e bërthamave gjithashtu ndërsa hapi më i madh i hedhur ishte me gjeneratën e 12-të dhe 13-të falë konfigurimit hibrid me bërthama performance P dhe efiaksiteti E.Flagshipi i Intel kishte deri në 24 bërthama dhe 32 threads Core i9-13900K kundrejt AMD me 16 bërthama dhe 32 threads me Ryzen 7 7950X3D.Lajmi më i madh i gjeneratës së 14-të është rritja e numrit të bërthamave siç janë modelet bazë Core i3-14100 dhe Core i3-14300 të cilët tashmë kanë 6 bërthama performance dhe 12 threads, por aq sa kishte Core i5-12400 dy vite më parë.Kujtojmë se gjenerata e 12 dhe 13-të e familjes Core i3 kishte 4 bërthama dhe 8 threads.Katër bërthama konsiderohet sot minimumi për të luajtur një lojë ndërsa inkurajohen çipe me 6 apo 8 bërthama. Rritja e numrit të bërthamave të Core i3 duhet të shqetësojë AMD e cila aktualisht mbështetet në gjeneratat e kaluara si Ryzen 5000 për të konkurruar me familjen Core i3 të gjeneratës së 12/13/14.Në segmentin e mesëm, Core i5-14600K pritet të jetë procesori më popullor i kësaj gjenerate dhe mund të përgatitet për një përditësim. Core i5-13600K kishte 6 bërthama performance dhe 8 efikasiteti ndërsa 14600K raportohet se do të ketë 8 bërthama performance.Lojërat do të jenë ato që përfitojnë më pak nga rritja e bërthamave nga 6 në 8 ndërsa përfitimet e mëdha janë në punët me shumë procese.Modelet Core i7 kanë pësuar ndryshime gjithashtu dhe to vijojnë në gjeneratën e 14-të. Pasi u rrit nga 12 bërthama dhe 20 Threads në Core i7-12700K në 16 bërthama dhe 24 threads në Core i7-13700K, pritet një tjetër rritje në 20 bërthama dhe 28 threads me Core i7-14700K.Këtu numri i bërthamave të efikasitetit rritet me 4 duke shkuar në 12 në total krahas 8 bërthamave të performancës. Kombinuar me rritjen e frekuencës, mundet që Core i7-14700K të kapërcejë Ryzen 7 7950X dhe 7950X3D në performancë të përgjithshme.Rritje e performancësRritja e numrit të bërthamave është një mënyrë për të rritur performancën në tërësi por rritja mund të vijë edhe nga drejtime të tjera siç është frekuenca më e lartë, madhësia e Cache apo përmirësime të arkitekturës.Me gjeneratën e 14-të të procesorëve Intel pritet një rritje modeste performance për bërthamë prej 3 përqind.Sipas informacioneve të VideoCardz, gjenerata e 14-të me shumë gjasa do të debutojë në mesin e Tetorit.

Core i3-12100 4P Core i3-13100 4P 2 Core i3-14100 6P 0E 0E 0E Core i3-12300 4P Core i3-13300 4P 2 Core i3-14300 6P 0E 0E 0E Core i5-12400 6P Core i5-13400 6P Core i5-14400 6P 0E 4 4E 4 8E Core i5-12500 6P Core i5-13500 6P Core i5-14500 6P 0E 8 8E 8E Core i5-12600 6P Core i5-13600 6P 2 Core i5-14600 8P 0E 8 8E 8E Core i5-12600K 6P Core i5-13600K 6P 2 Core i5-14600K 8P 4E 4 8E 8E Core i7-12700K 8P Core i7-13700K 8P Core i7-14700K 8P 4E 4 8E 4 12E Core i9-12900K 8P Core i9-13900K 8P Core i9-14900K 8P 8E 8 16E 16E