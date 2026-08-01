Ballina Artikuj “Çfarë bëri Zoti me ty?”

“Çfarë bëri Zoti me ty?”

Prof. ass. dr. Musa Vila

✍️- Historiani Ibn Asakir tregon në historinë e tij se një nga shokët e dijetarit Shibliut e pa atë në ëndërr pas vdekjes së tij dhe e pyeti: “Çfarë bëri Zoti me ty?”
🌴- Ai u përgjigj: “Ai, Zoti, më bëri të qëndroj para Tij dhe më tha: ‘O Ebu Bekr, (O Shiblij) a e di se me çfarë mënyre të kam falur?’
Unë thashë: ‘Me veprat e mia të mira.’
Ai tha: ‘Jo.’
Unë thashë: ‘Me sinqeritetin tim në adhurimin tim.’
Ai tha: ‘Jo.’
Unë thashë: ‘Me haxhin tim, agjërimin tim dhe lutjet e mia.’
Ai tha: ‘Nuk të kam falur me këto!’
🌴- Unë thashë: ‘Me shoqërimin tim me shokët e mirë dhe udhëtimet e mia të vazhdueshme në kërkim të dijes.’
Ai tha: ‘Jo.’
Unë thashë: ‘O Zot, këto janë mjetet e shpëtimit mbi të cilat mbështeta besimin tim, duke besuar se nëpërmjet tyre Ti do të më falje dhe do të më mëshiroje.’
Ai tha: “Nuk të kam falur me asnjërën nga këto.”
Unë thashë: “Zoti im, atëherë me çfarë mënyre?”
🌴- Ai tha: “A të kujtohet kur po ecje nëpër rrugët e Bagdadit dhe gjete një macje të vogël, të dobësuar nga të ftohtit, të mbledhur nga një mur në tjetrin, duke u dridhur nga të ftohtit dhe bora e madhe?
Ti pate mëshirë për të dhe e mbështolle me pallton tënde prej leshi për ta mbrojtur nga të ftohtit?”
Unë u përgjigja: “Po.”
Ai tha: “Për shkak të mëshirës, dhembshurisë sate për atë macje, edhe unë kam treguar mëshirë, dhembshuri ndaj teje dhe të kam falur.”

Prof. ass. dr. Musa Vila

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram