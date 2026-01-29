Çfarë dihet deri tani për iPhone 18

Prezantimet e iPhone nga Apple janë gjithmonë një çështje e rëndësishme dhe viti 2026 nuk do të jetë ndryshe.
Por këtë vit, gjërat mund të duken paksa të pazakonta.
Po, thashethemet sugjerojnë se iPhone 18 bazë mund të mos vijë me pjesën tjetër të linjës në shtator të këtij viti.
Në vend të kësaj, mund ta shohim të lansohet në pranverën e vitit 2027, duke ia lënë lansimin në vjeshtë iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe iPhone-it të palosshëm të shumëpritur.
Dhe kjo na jep muaj të tërë spekulimesh dhe rrjedhjesh informacioni për të diskutuar, por prapëseprapë, ja çfarë dihet deri më tani për modelin e ardhshëm standard.
iPhone 18 bazë mund të ketë një RAM të shtuar, me thashethemet që flasin për 12 GB – më shumë nga 8 GB e iPhone 17 dhe që është e barabartë me modelet Pro.
Kjo memorie shtesë mund të bëjë një ndryshim të vërtetë, veçanërisht pasi Apple sjell më shumë funksione të mundësuara nga Al dhe Siri-n e përmirësuar.
Me 12 GB RAM, iPhone-i standard duhet të përballojë shumë detyra njëkohësisht pa mundim, duke i mbajtur aplikacionet dhe veçoritë e Apple Intelligence të funksionojnë pa probleme.
iPhone 18 bazë mund të debutojë gjithashtu me modemin C2 të Apple , një pasardhës i C1 të cilin mund ta gjeni brenda iPhone 16e.
Ky çip 5G i gjeneratës së ardhshme mund të zvogëlojë varësinë e Apple nga Qualcomm.
iPhone 18 pritet gjithashtu të marrë një përmirësim të madh të performancës falë çipit A20. I ndërtuar në një proces 2 nm, A20 mund të jetë rreth 15% më i shpejtë se A19 në iPhone 17, ndërsa përdor afërsisht 30% më pak energji .
Transistorët më të vegjël nënkuptojnë që telefoni funksionon më ftohtë dhe më me efikasitet, gjë që ndihmon me jetëgjatësinë e baterisë dhe parandalon mbinxehjen gjatë përdorimit.
Ndër tjera, pritet të ketë kontrolle më inteligjente të kamerës dhe një iOS të ri.
Edhe pse flitet se Apple mund të mos lansojë të gjithë linjën bashkë, asgjë nuk është konfirmuar ende.