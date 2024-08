Çfarë duhet të konsumoni për të rritur imunitetin?

Të dish se çfarë të hash për të rritur imunitetin do të thotë të ndihmosh trupin të parandalojë dhe të luftojë agresionin e viruseve dhe baktereve. Dieta është shumë e rëndësishme për të forcuar dhe për të qenë më pak të prekshme ndaj viruseve, baktereve dhe sëmundjeve me të cilat ne kontaktojmë çdo ditë.

Spinaqi

Spinaqi është ideal për rritjen e sistemit imunitar, pasi është një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe acidit folik, të cilat rrisin sistemin imunitar dhe riparojnë qelizat. Gjithashtu e mban trupin të hidratuar dhe ju bën të ndiheni më energjik.

Hudhra

Edhe hudhra është një nga ushqimet që rrisin sistemin imunitar. Përmban squfur, një substancë e cila pengon shumimin bakterial dhe i mban zorrët e pastra. Gjithashtu përmban alicinë dhe sulfur, që stimulojnë riprodhimin dhe e qelizave të nevojshme për të luftuar infeksionet. Alicina ka efekte antibiotike, antimikrobike dhe antifungale, duke rritur ndjeshëm sistemin imunitar.

Shega

Është e pasur me vitamina. Shega nuk është vetëm një aleate e shkëlqyer për lëkurën por gjithashtu një ushqim i pasur me lëndë ushqyese, antioksidantë dhe vitamina. Këto veti e bëjnë shegën një frut të përsosur për të luftuar ftohjet dhe gripin si dhe në përgjithësi për të parandaluar sëmundjet sezonale.

Mjalti

Mjalti ndihmon në parandalimin e infeksioneve. Një lugë gjelle e konsumuar çdo ditë mund të ndihmojë në parandalimin e kollës, gripit, ftohjes dhe dhimbjes së fytit duke dezinfektuar traktin respirator.

Frutat agrume

Frutat agrume forcojnë sistemin imunitar. Portokalli, limoni, kanë një përmbajtje të lartë të vitaminës C e cila ndihmon sistemin imunitar për të luftuar sëmundjet, duke forcuar trupin. Për më tepër, vitamina C favorizon thithjen e hekurit që gjendet në ushqimet bimore. Në këtë mënyrë konsumimi i llojeve të ndryshme të frutave dhe perimeve së bashku me agrumet kanë një efekt të dyfishtë. Rrushi i kuq dhe banania janë gjithashtu fruta që rrisin sistemin imunitar. Të pasura me kalium, ato forcojnë kockat.

Bishtajoret

Thjerrëzat, fasulet, qiqrat dhe bizelet duhet të konsumohen çdo ditë. Në fakt, bishtajoret kanë një përmbajtje të lartë hekuri që i bën ato substanca të dobishme.

Çokollata e zezë

Çokollata e zezë përmirëson sistemin imunitar. E pasur me një molekulë bimore, flavanol, e cila ka një veprim hipotensiv dhe mbrojtës në zemër pasi ul sasinë e lipoproteinave (kolesterolit të keq), çokollata e zezë ka shumë efekte të dobishme.

Gjithashtu frenon aktivizimin dhe grumbullimin e trombociteve, ngadalësimin e procesit të aterosklerozës, dhe gjithashtu ka një përmbajtje të mirë të vitaminave. Vitamina C stimulon thithjen e hekurit dhe parandalon oksidimin e qelizave (duke ngadalësuar kështu plakjen qelizore) ndërsa ajo A ngadalëson plakjen dhe stimulon riprodhimin e qelizave të lëkurës.

Kosi

Kosi mbron trupin nga viruset dhe bakteret. Është i pasur me fermente laktike të gjalla dhe aktive, “baktere të mira” të vërteta në gjendje të përmirësojnë dhe mbrojnë florën e zorrëve nga çdo bakter më pak i mirë. Duke rregulluar florën bakteriale, kos ndihmon në mbrojtjen e sistemit imunitar. Përveç kosit, rekomandohen të gjitha ushqimet e fermentuara, veçanërisht kefiri.

Xhenxhefili

Xhenxhefili përmban disa antioksidantë që ndihmojnë në luftimin e infeksioneve dhe kundërveprojnë plakjen qelizore, duke parandaluar oksidimin e qelizave. Mund të përdoret i freskët ose thahet për t’u pluhurosur dhe shtuar në enët e nxehta ose të ftohta.

Çaji jeshil

Ndihmon trupin të luftojë viruset e gripit. Përmban polifenole, antioksidantë të fuqishëm të cilët rrisin sistemin imunitar dhe luftojnë radikalet e lira.

Përmban gjithashtu katekina, substanca të afta për të vrarë virusin e gripit. Çaji i zi gjithashtu do të ndihmonte sistemin imunitar. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Harvardit, pirja e pesë gotave çaj të zi në ditë ndihmon sistemin imunitar të katërfishojë mbrojtjen e tij falë theaninës.