Çfarë ofrojnë aplikacionet e reja në BMW

BMW ka prezantuar një paketë të re aplikacionesh brenda automjetit, krijuar për të rritur përfshirjen e drejtuesit dhe shfrytëzimin e mundësive të sistemit më të fundit operativ BMW.
Prezantimi fillon me modelin iX3 të pajisur me paketën M Sport ose M Sport Package Pro, me plan për zgjerim edhe në modelet e tjera
Shfaq një sërë të dhënash dinamike gjatë drejtimit: presionin dhe temperaturën e gomave, fuqinë dhe momentin rrotullues, këndin e drejtimit të timonit, lartësinë mbi nivelin e detit dhe matësin G-force. Drejtuesit mund të personalizojnë deri në pesë pamje të ndryshme të ekranit sipas stilit të tyre të vozitjes.
Dedikuar për përdorim në pistë, kjo aplikacion mat përshpejtimin dhe ngadalësimin, si dhe kohën e reagimit të drejtuesit kur starton nga qëndrim.
Një kanal multimedial brenda automjetit që ofron përmbajtje video të BMW-s M sipas kërkesës, përfshirë udhëzime, materiale të motorsportit dhe histori të ndryshme për entuziastët e markës.
Përveç kësaj, pronarët e modeleve M të prodhuara nga viti 2014 e në vazhdim në Gjermani do të kenë qasje në komunitetin digjital BMW M Community, ku mund të përfitojnë oferta ekskluzive, ftesa për ngjarje speciale dhe komunikim me drejtues të tjerë.