Chelsea i ka ikur nga duart fitorja në Premier League.

Blutë e Londrës po udhëhiqnin 2-1 me golat e Felix dhe Havertz por Everton barazoi në 90′ me Simms duke i marrë bluve një pikë dhe me sfidën që përfundon 2-2.

Chelsea mbetet në vendin e 10 me 38 pikë, ndërsa ndeshjen e radhës pret në shtëpi Aston Villan.