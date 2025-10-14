Chrome ju ndihmon të shpëtoni nga njoftimet që i injoroni

Google po prezanton një funksion të ri të shfletuesit Chrome për përdoruesit e Android dhe desktop, i cili automatikisht çaktivizon njoftimet për faqet e internetit që ata tashmë po i injorojnë.
Funksioni i Kontrollit të Sigurisë i Chrome tashmë ofron funksionalitet të ngjashëm për lejet e aksesit në kamera dhe gjurmimin e vendndodhjes.
Ky funksion i ri i anulimit automatik bazohet në një funksion të ngjashëm të Android që tashmë ua bën të lehtë përdoruesve të Chrome të “çaktivizojnë” njoftimet për faqet e internetit që nuk janë të interesuar me një prekje të vetme.
Funksioni nuk çaktivizon njoftimet për asnjë aplikacion web të instaluar në pajisje dhe lejet do të çaktivizohen vetëm për faqet e internetit që dërgojnë shumë njoftime me të cilat përdoruesit rrallë ndërveprojnë.
Ndryshe, më pak se një përqind e të gjitha njoftimeve web në Chrome aktualisht marrin ndonjë ndërveprim nga përdoruesit, sipas Google, gjë që shpesh i bën ato më shumë shpërqendruese sesa të dobishme.