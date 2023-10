Çmimet e druve tejet më të larta se vitet e kaluara

Me ftohjen e motit, qytetarët duhet të gjejnë mënyra për ngrohje me anë të druve, peletit ose rrymës. Por, çmimi i lartë i druve edhe këtë vit po i kushton xhepit të qytetarëve. Ata i thanë së çmimet e druve janë tejet të larta në krahasim me vitet e kaluara. Kurse druvarët thonë se këtë vit çmimi i druve është më i ulët.

Mentor Krasniqi nga Prishtina po kërkon të gjejë dru me çmim sa më të ulët. Çmimi i metrit të druve për Krasniqin është i lartë, por thotë se nuk ka zgjidhje tjetër. Ai thotë për Radio Kosovën se është detyruar të blejë dru për ngrohje, për shkak të çmimit të lartë të rrymës.

“Erdha të blej dru. Çmimi për metër është 65 euro. Vjet kanë qenë edhe më shtrenjtë. Edhe sivjet çmimi është i lartë, por ngrohja me rrymë po na kushton më shumë, prandaj po duhet të blejmë dru. Janë pak shtrenjtë për ata që nuk kanë, por s’kemi çka të bëjmë. Po duhet të ballafaqohemi e të gjejmë zgjidhje. Gjatë dimrit po na shkojnë 6 deri 7 metra dru”, tha Krasniqi.

Edhe disa qytetarë të tjerë thanë se ngrohja me dru po u kushton edhe më shtrenjtë.

“Në shpi ngrohem me dru, me rrymë dhe me pelet, por shtrenjtë janë të gjitha. Me dru po me del shumë më shtrenjtë, sepse druvarët po na i shesin shumë shtrenjtë dhe nuk po janë metra të plota”, tha njëri nga ata.

Njëri nga druvarët në Prishtinë, në kushte anonimiteti, ka thënë se çmimi i një metri dru të llojit bung, aktualisht tregtohet me çmim prej 65 euro. Sipas tij, vitin e kaluar çmimi i druve ishte më i lartë sesa tani.

“Jam nga fshati Keçekollë. Interesim të qytetarëve për dru ka edhe këtë vit sikurse viteve të tjera. Metri i druve është 65 euro. Interesim po ka. Krahasuar me vitin e kaluar çmimet sivjet janë më të ulëta, sepse vjet kanë qenë nga 75 deri 80 euro metri i druve. Këtë vit janë me lirë krahasuar me vitin e kaluar”, tha ai.

Çmimet e druve për ngrohje në Kosovë, gjatë dy viteve të fundit janë rritur dukshëm. Një metër kub dru, në të njëjtën periudhë të vitit 2021 kushtonte rreth 40 euro.