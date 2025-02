Cupra shpalos planet për të hyrë në tregun amerikan

Scout nuk është e vetmja markë e Grupit Volkswagen që do shkojë në SHBA.

Marka spin-off Cupra e SEAT do të shkojë atje deri në fund të kësaj dekade.

CEO Wayne Griffiths tha se marka spanjolle, e cila lindi vetëm shtatë vjet më parë, do të ketë selinë e saj dhe do të bëjë biznes jashtë entitetit Volkswagen Group of America.

Janë planifikuar edhe ekspozita të veçanta.

Shefi i kompanisë tha se deri në 20 të ashtuquajturat Garazhe të qytetit Cupra do të inaugurohen në SHBA, veçanërisht përgjatë brigjeve Lindore dhe Perëndimore dhe në shtetet e Sun Belt.

Për të shpejtuar gjërat, Cupra po bashkëpunon me Penske për të hapur sallonet.

Kjo strategji është e ndryshme nga Scout, e cila synon të shesë makina direkt te blerësit.

Edhe pse qëllimi fillestar ishte të sillte Cupra në Amerikë rreptësisht si një prodhues automjetesh EV, kjo nuk do të ndodhë më.

Në një intervistë me Motor1 në fund të vitit të kaluar, Griffiths tha se do të kishte vetura hibride, hibride plug-in dhe madje edhe vetura me gaz të pastër krahas modeleve elektrike.

Gjuha e dizajnit do të jetë e ngjashme me atë të veturave të shitura në Evropë.

Qëllimi afatmesëm është të shiten rreth 100,000 njësi në vit.