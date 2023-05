Një nënë mu ankua: Dashuria e djalit tim për gruan është më e madhe se dashuria e tij për mua.

E pyeta: domate apo portokall?

Ajo më shikoi dhe më tha: Ky favorizim nuk është i saktë, prandaj nuk është korrekte ta krahasosh mes dy gjërave të ndryshme. Domatja është një perime, dhe portokalli është një frut.

Kështu që e inicova duke iu përgjigjur: Kështu, dashuria, e dashur, ka lloje të ndryshme, dhe nuk është korrekte të shkëmbesh një nga llojet e saj me një tjetër.

Mami tha thuaj çfarë do të thuash.

Kështu i dërgova fjalët e mia duke thënë: Ti je nëna, ti je parajsa e tij në tokë, dhe djali është një copë e zemrës tënde, dhe dashuria e tij për ty është adhurim, por gruaja tjetër është gruaja, të cilën Zoti e krijoi për të nga Vetja e Tij, dhe dashuria e tij për të është vet lumturia.

Jepja sytë e tu për të adhuruar djalin tënd dhe duaje lumturinë dhe mos e nënvlerëso dashurinë e tij për ty duke e krahasuar me një dashuri tjetër.

Dhe lëre djalin tënd të lirë derisa zemra e tij të kthehet tek ti dhe ta kërkojë në parajsë, me vullnet të plotë.

Nëna tundi kokën duke u pajtuar me fjalët e mia, dhe fytyra e saj u ndriçua nga kënaqësia, dhe ajo tha: Dashuria e tij për mua është adhurim, kurse dashuria e tij për të është lumturi, prandaj do ta ndihmoj që t’i afrohet Zotit të tij dhe të adhuroj, dhe njëkohësisht do ta le të jetë i lumtur me gruan dhe jetën e tij.

Nënë e dashur!

Mbaje ne mendjen tende kete dialog, qe nese djali yt behet burre, kujtoje qe ta lejoje djalin tend te jetoje jeten me gruan e tij ne privatesi te plote sic ishte jeta jote ose sic deshiroje te ishte jeta jote!

Dashuria e nënës është adhurim.

Dhe dashuria e gruas është lumturia.

Dr. Mustafa Mahmoud

Nga: Ahmet Dermala